Boris iskreno progovorio o gubitku ocu: 'Trebao je dočekati unuče, vidjeti moje vjenčanje...'

Boris iz Rijeke je već je nekoliko puta u showu 'Život na vagi' objasnio da se počeo debljati nakon što je slomio ruku. Iako je do tada bio rukometaš, nakon loma nije mogao trenirati kao nekada pa je odustao od tog sporta.

Kad je došao njegov red za vaganje voditeljica Marijana Batinić ga je pitala postoji li još koji razlog zašto se počeo debljati, a on je zatim priznao da je na to utjecala i smrt njegova ova.

- Bio je neugodan trenutak kada mi je tata umro. To je bilo prije 12 godina, kada sam imao 20 godina. S tatom sam bio jako blizak. Kada je dobio rak, to se dogodilo brzo, preminuo je u razdoblju kraćem od godinu dana. Bio sam miran kada je preminuo, nije se više mučio. Zadnjih dana, zadnjih tjedana, to je bila baš muka. U jednu ruku sam miran, a u drugu ruku sam ljut i razočaran, tužan, sve - priznao je Boris.

Rekao je da mu nije bilo lako živjeti bez nekoga tko mu je bio najveća podrška u životu.

- Kao i svako dijete, htio sam da dočeka unuče, da dočeka da se oženim, ali tako je kako je. To mjesto nitko ne može popuniti - rekao je Boris i stao na vagu.

Vaga je pokazala da je skinuo 2,5 kilograma te je sada došao na 133,6 kilograma.

Boris je također otkrio da bi želio imati još djece. On i supruga su o tome pričali od kad su dobili prvo dijete, ali imali su previše drugih obaveza. Boris kaže da tek kad je postao otac je shvatio da je to najljepši osjećaj na svijetu i ne može dočekati da ima iduće dijete.

