Srpski pjevač Miroslav Ilić (71) podnio je kaznenu prijavu protiv bivše ljubavnice Mirjane Antonović zbog povrede tajnosti postupka suđenja oko dokazivanja očinstva, neslužbeno doznaje Kurir.rs.

Navodno je odala pojedinosti iz sudskog procesa s pjevačem, te joj sada prijeti novčana ili kazna zatvora do godinu dana.

- Istina je da je protiv mog klijenta podnesena kaznena prijava, nažalost ne znam detalje. Ono što je sigurno je da je optužena za kazneno djelo povrede tajnosti postupka. Za to je predviđena novčana ili kazna do godinu dana zatvora. Djelo koje se njoj stavlja na teret spada u grupu kaznenih djela s relativno malom društvenom opasnošću. Mi ne znamo ni mjesto ni vrijeme kada je to djelo počinjeno, to će sve biti objašnjeno kada Mirjana dođe na saslušanje - rekao je Mirjanin odvjetnik.

Mirjana živi u Americi, a na prošlo ročište nije došla zbog vremenski neprilika, a njezin odvjetnik kaže da će doći u Srbiji čim se ponovno uspostave letovi.

- Ne smijem iznositi detalje tog suđenja. Kao Devinov odvjetnik mogu reći da sam zadovoljan ishodom posljednjeg suđenja. Svi svjedoci su saslušani, čeka se da se još neki dokumenti prevedu i dostave sudu. Vrlo je moguće da će na sljedećem zakazanom ročištu biti izrečena presuda - zaključio je Mirjanin odvjetnik koji vodi postupak dokazivanja da je Ilić otac njenom sinu Devinu.

Mirjana i Ilić bili su u vezi prije tridesetak godina kada je pjevač bio u braku i ona tvrdi kako je plod te veze njezin sin Devin koji je na sudu u Beogradu priložio svoj DNK dok Ilić to nije htio učiniti.