Miroslav Škoro ima novi singl 'Godina je previše': 'Pronašao sam se u svakome stihu...'

Miroslav Škoro objavio je novu pjesmu 'Godina je previše', uz prateći videospot. Autor glazbe je Aleksandar Homoky, koji se unatoč zdravstvenim poteškoćama ponovno okušao u skladanju. Tekst potpisuje hrvatski branitelj Goran Orešković, dok su aranžmane napravili Matija Škoro i Ivica Murat.

- Ja sam ovu pjesmu samo otpjevao - oni su zvijezde. Vjerovali su u mene, a ja sam imao čast prenijeti njihovu emociju - istaknuo je Škoro.

Publika je na pjesmu reagirala nizom komentara, naglašavajući da u stihovima prepoznaju vlastite životne priče.

- Pronašao sam se u svakom stihu. Često zaboravljamo da svaka priča ima početak i kraj. Nije mi bila namjera širiti depresiju, nego podsjetiti ljude da žive svaki trenutak, da budu prisutni u sadašnjosti. Najljepše je kad život imaš s kime dijeliti - dodao je kantautor.

Videospot prikazuje priču o čovjeku koji se nosi s prolaznošću života, uz naglasak na prijateljstvo i podršku bližnjih. U spotu glumi Branko Helajz, Škorin dugogodišnji prijatelj i kum.

- Upoznali smo se prije 40 godina, bio je član Slavonskih bećara kada sam ja upao u bend. Toliko smo se zbližili da je bio moj vjenčani kum. Zato sam znao da će upravo on najbolje prenijeti emociju ove pjesme - jer će biti potpuno svoj - objasnio je glazbenik.

U mjesecima koji dolaze, Škoro planira dva koncerta: 12. rujna nastupit će na Vinkovačkim jesenima, a 21. prosinca u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježit će 40 godina karijere. Program će obuhvatiti pregled dosadašnjeg rada, uz suradnju s glazbenicima i gostima.