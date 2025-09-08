Obavijesti

GLAZBENI NOVITET

Miroslav Škoro ima novi singl 'Godina je previše': 'Pronašao sam se u svakome stihu...'

Foto: PROMO

Glazbu za pjesmu napisao je Aleksandar Homoky, tekst Goran Orešković, a aranžmane Matija Škoro i Ivica Murat. Škoro ističe kako je on pjesmu samo otpjevao, dok su autori zaslužni za glazbeni sadržaj

Miroslav Škoro objavio je novu pjesmu 'Godina je previše', uz prateći videospot. Autor glazbe je Aleksandar Homoky, koji se unatoč zdravstvenim poteškoćama ponovno okušao u skladanju. Tekst potpisuje hrvatski branitelj Goran Orešković, dok su aranžmane napravili Matija Škoro i Ivica Murat

- Ja sam ovu pjesmu samo otpjevao - oni su zvijezde. Vjerovali su u mene, a ja sam imao čast prenijeti njihovu emociju - istaknuo je Škoro.

Publika je na pjesmu reagirala nizom komentara, naglašavajući da u stihovima prepoznaju vlastite životne priče. 

- Pronašao sam se u svakom stihu. Često zaboravljamo da svaka priča ima početak i kraj. Nije mi bila namjera širiti depresiju, nego podsjetiti ljude da žive svaki trenutak, da budu prisutni u sadašnjosti. Najljepše je kad život imaš s kime dijeliti - dodao je kantautor.

Videospot prikazuje priču o čovjeku koji se nosi s prolaznošću života, uz naglasak na prijateljstvo i podršku bližnjih. U spotu glumi Branko Helajz, Škorin dugogodišnji prijatelj i kum.

- Upoznali smo se prije 40 godina, bio je član Slavonskih bećara kada sam ja upao u bend. Toliko smo se zbližili da je bio moj vjenčani kum. Zato sam znao da će upravo on najbolje prenijeti emociju ove pjesme - jer će biti potpuno svoj - objasnio je glazbenik.

Foto: PROMO

U mjesecima koji dolaze, Škoro planira dva koncerta: 12. rujna nastupit će na Vinkovačkim jesenima, a 21. prosinca u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježit će 40 godina karijere. Program će obuhvatiti pregled dosadašnjeg rada, uz suradnju s glazbenicima i gostima.

