Srpskom pjevaču Miroslavu Iliću (71) navodno je pozlilo nakon suđenja s 'Kićinom crnom ženom' Mirjanom Antonović, ali je odbio medicinsku pomoć, prenose srpski mediji.

- Kada je stigao, pritisak mu je naglo skočio. Bilo mu je baš loše. Žalio se i na probadanje u grudima. Njegova žena htjela je zvati Hitnu, ali je on to odbio - ispričao je izvor Scandala.

- Uzeo je terapiju i rekao da ne može vjerovati da se u ovim godinama vuče po sudu, naglasivši da je Antonović mogla sve to riješiti mirnim putem s njim, ali je navodno ona to odbila, te zato i bježi od suda. S obzirom na to da je suđenje bilo zatvoreno za javnost detalji se ne znaju - dodao je izvor.

Prije nekoliko dana Ilić je prisustvovao posljednjem ročištu u kojem Devin Antonović pokušava ustanoviti je li mu Ilić biološki otac, zbog čega je i podnio tužbu.

Devinova majka Mirjana Antonović, koja tvrdi da je Miroslav otac njenom sinu, nije došla na ročište jer je zbog vremenskih neprilika bila spriječena. Presuda još nije donesena, a prošli tjedan je Ilić navodno podnio kaznenu prijavu protiv Antonović zbog povrede tajnosti postupka suđenja oko dokazivanja očinstva.