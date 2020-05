Mirta zaigrala u spotu, sad se žali fanovima: Fali mi nogomet

Nedavno je izašao spot za pjesmu 'Mi Manca il Calcio', odnosno 'Nedostaje mi nogomet', u kojem je glavnu ulogu dobila Mirta Šurjak (38).

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

S obzirom na njezinu posljednju objavu na društvenim mrežama, HRT-ova voditeljica se očito poistovjetila s pjesmom.

- Fali mi nogomet, a vama? - napisala je na Instagramu, dok pozira u dresu, a stajling je upotpunila štiklama.

Foto: Instagram

Objava je 'zaradila' nekoliko tisuća lajkova, a jedan obožavatelj joj je poručio: 'Mirta, izađi sa mnom na kavu, a ja sredim da Hajduk bude prvak'.

Inače, njezin uvjet za angažman u spotu je bio da se u nekoliko kadrova pojavi u dresu Hajduka.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

Voditeljica se nedavno našla u središtu pozornosti nakon što je priznala da joj je fizički izgled teret u poslu kojim se bavi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi - ispričala je u intervjuu za portal Doktore, hitno!.

POGLEDAJTE VIDEO: