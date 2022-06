Miša Grof oštro odgovorio snahi Nikolini: Uplaćivao sam joj po 100.000 eura, što će ona dijeliti

Svađa se nastavlja između Viktora Ristović poznatijeg kao Miša Grof i njegove snahe, Nikoline Ristović ex Pišek (46). Naime ona je izjavila da joj Miša duguje imovinu nakon smrti Mišinog sina, a Nikolininog muža Vidoja Ristovića.

Nakon njezin optužbi, oglasio se i Miša koji je Nikolinu nazvao budalom te joj poručio da može odnijeti sve svoje stvari nazad u Hrvatsku. Sada se oglasio po pitanju imovine.

- Prvo vam želim reći da nisam davao nikakve izjave i intervjue. Vidim da mediji samo pišu, a ja se ne oglašavam. Pitat ću vas sada, možemo li vi i ja sada podijeliti vašu imovinu? Ne možemo! E, tako ni ona ne može podijeliti moju imovinu. Kako ona može podijeliti moju djedovinu. Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom djedu i vraćeno je meni. Naslijedio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju koja vrijedi pola milijuna eura. I sada, kako bi ona mogla dijeliti sa mnom imovinu moga djeda i oca, moje majka? Što će ona dijeliti, ja ništa ne razumijem?! Sve se vodi na mene - rekao je Miša Grof za Kurir i nastavio:

- Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću ih povijesnom muzeju. Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on volio ona nosi u Hrvatsku ili da razvlači ovdje i prodaje ih. On ih je volio i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim - nadodao je on.

Osvrnuo se i na Nikolinine komentare u medijima.

- Ljudi pišu, pišu, ona priča neke nebuloze, ne znam...On je bio pod pritiskom, ona je inzistirala na tome da se renovira kuća u Zagrebu i htjela ga je odvući tamo. Imam sve uplatnice. Uplaćivao sam joj po 100.000 eura, sve imam. Za 43 godine nikada nisam vikao na Vidoja, ja se kunem u njega da se mi nikada nismo posvađali, nisam ga ni kao dijete nikada udario. Ja ne znam što ona hoće, mi smo oduvijek bili bogati. Ne čujem se s njom, ona zove, ja se ne javljam - zaključio je Miša Grof.

