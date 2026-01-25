Obavijesti

DIRLJIVO OKUPLJANJE

Misa za makedonskog slavuja: Ovako se Zagreb prisjetio Toše, koji bi danas slavio rođendan

Brojni štovatelji, prijatelji i ljudi dobre volje okupili su se u tišini i molitvi kako bi odali počast čovjeku čiji su glas i dobrota nadišli sve granice
Sjećanje na Tošu Proeskog ne blijedi. U nedjelju ujutro, na dan kada bi jedan od najvećih vokala regije slavio 45. rođendan, u Zagrebu je održan parastos, pravoslavna misa za pokojne. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Sjećanje na Tošu Proeskog ne blijedi. U nedjelju ujutro, na dan kada bi jedan od najvećih vokala regije slavio 45. rođendan, u Zagrebu je održan parastos, pravoslavna misa za pokojne. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
