Misa za makedonskog slavuja: Ovako se Zagreb prisjetio Toše, koji bi danas slavio rođendan

Brojni štovatelji, prijatelji i ljudi dobre volje okupili su se u tišini i molitvi kako bi odali počast čovjeku čiji su glas i dobrota nadišli sve granice
Sjećanje na Tošu Proeskog ne blijedi. U nedjelju ujutro, na dan kada bi jedan od najvećih vokala regije slavio 45. rođendan, u Zagrebu je održan parastos, pravoslavna misa za pokojne.
Sjećanje na Tošu Proeskog ne blijedi. U nedjelju ujutro, na dan kada bi jedan od najvećih vokala regije slavio 45. rođendan, u Zagrebu je održan parastos, pravoslavna misa za pokojne.
Molitveno okupljanje održano je u makedonskoj pravoslavnoj crkvi sv. Zlate Meglenske na zagrebačkoj Knežiji.
Da je veza ovog mjesta s omiljenim pjevačem još dublja, svjedoči i činjenica da dvorana u sklopu pastoralnog centra nosi upravo ime "Toše Proeski".
Parastos je vodio protojerej stavrofor Kirko Velinski, a tiha i dostojanstvena atmosfera bila je ispunjena osjećajem zajedništva.
Okupljanje, koje je podržala i Tošina matična izdavačka kuća u Hrvatskoj Hit Records, nije bilo samo vjerski obred, već trenutak sjećanja na njegovu skromnost, humanost i poruke ljubavi koje su spajale narode.
Pozvani su bili svi, bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest, što je i bila suština poruke koju je Toše cijelog života slao.
Toše je za Hrvatsku bio posebno vezan. Ovdje je ostvario neke od svojih najvećih uspjeha.
