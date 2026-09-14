Mislav iz showa 'Brak na prvu' iznenadio je svoju suprugu Andreu: 'Hvala mužu, najjači si'

Andrea Golubić, poduzetnica i jedno od najpoznatijih lica iz showa "Brak na prvu", podijelila je s pratiteljima na Instagramu sretne trenutke povodom svog rođendana. Njezin suprug Mislav Pajdaković, s kojim se upoznala i vjenčala upravo u tom showu, priredio joj je nezaboravno iznenađenje - romantični vikend na lokaciji koju, kako je otkrila, nikada prije nije posjetila.

"Muž me iznenadio za rođendan i odveo tamo gdje još nikad nisam bila. Vjerovali ili ne! Proveli smo prekrasan rođendanski vikend u okružju čarobnog dvorca Trakošćan", napisala je vidno sretna Andrea uz objavu. "Hvala mužu, najjači si", dodala je, uputivši emotivnu zahvalu Mislavu za savršeno isplanirani bijeg od svakodnevice u jedan od najljepših hrvatskih dvoraca, poznat po svom romantičnom izgledu i bogatoj povijesti.

Galerija od šesnaest fotografija vjerno dočarava idilu koju je par doživio. Nizom slika Andrea je provela pratitelje kroz svoj rođendanski vikend, otkrivajući intimne i vesele trenutke. Tu su romantični selfiji na kojima par izmjenjuje poljupce i zagrljaje, ali i Mislavova solo fotografija na kojoj sjedi na srušenom deblu i pokazuje na srce iscrtano na drvetu.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Ispod fotografija su se zaredale brojne rođendanske čestitke i komplimenti pratitelja i prijatelja. Andrea i Mislav još su jednom pokazali da njihova ljubav, koja je započela kao televizijski eksperiment i godinama kasnije cvjeta i jača izvan malih ekrana.

*uz korištenje AI-ja



