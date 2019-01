'Htjela sam si oduzeti život, a pisala sam i oproštajna pisma'

Američka glumica i zvijezda serije 'Moderna obitelj' Sarah Hyland (28) u showu komičarke Ellen DeGeneres (60) progovorila je o najtežem razdoblju života.

Iako je godinama skrivala probleme sa zdravljem, danas o njima otvoreno govori. Kako kaže, to je zbog svih onih koji imaju iste probleme, a ne usude se priznati ili se njih iz kojih god razloga srame. Mlada glumica od djetinjstva se bori sa zdravstvenim problemima, a dosad je imala ukupno 16 operacija, uključujući dvije transplantacije bubrega.

Jedan bubreg donirao joj je otac, a drugi njezin brat. Na Ellenino pitanje je li ikad bila u depresiji ili možda razmišljala o oduzimanju vlastitog života, Sarah o odgovoru nije dugo razmišljala.

- Da, naravno da jesam. Poslije 26, 27 godina bolesti i svakodnevne kronične boli, bilo je jako teško. Pisala sam oproštajna pisma u glavi, a u njima sam objašnjavala najbližima zašto sam to napravila i da nisu oni zbog toga krivi. Bila sam jako blizu oduzimanja vlastitog života, ali sam, nasreću, odustala od toga. Pomogla mi je jedna osoba koju neću imenovati, ali me saslušala i uvjerila me da mi je hitno potrebna terapija - priznala je Sarah.

isječak glumičinog priznanja na društvenim je mrežama podijelila i sama Ellen, a Sarahini pratitelji pružili su joj podršku i bodrili je zbog hrabrosti.

- Ti si uistinu pravi borac. Divim ti se jer si mlada djevojka, a toliko si toga već prošla. Drži se i uvijek vjeruj u sebe, ti to možeš - samo je jedan od mnogih komentara njezinih obožavatelja. Neki su otišli korak dalje i nesebično joj ponudili pomoć.

- Znam da će ti ovo možda zvučati čudno jer se ne poznajemo, ali uvijek mi se možeš javiti ako ti treba pomoć ili barem riječ utjehe - napisala joj je zabrinuta pratiteljica.

U tim teškim trenucima velika joj je podrška i dečko Wells Adams (34), inače bivši natjecatelj televizijskog showa 'Savršena nevjesta' i barmen iz serije 'Bachelor in Paradise'.

- Upoznali smo se samo tri dana prije moje druge transplantacije bubrega, a on je, bez obzira na sve, ostao uz mene. Vidio me u mojim najgorim izdanjima i prošao sa mnom ono najteže. I ono što je najvažnije od svega, još uvijek misli da sam najljepša pa se i ja sama tako osjećam - otkrila je nedavno glumica u intervjuu za magazin Self.