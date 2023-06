Mislio je da su tikovi ramena simptom anksioznosti: 'Boli me, Touretteov mi stvara probleme'

Škotski pjevač Lewis Capaldi već se neko vrijeme bori s Touretteovim sindromom, što ostavlja posljedice i na njegovu glazbenu karijeru. Nedavno se ispričao obožavateljima koji bili na koncertu na Glastonburyju na kojemu mu je puknuo glas, nakon čega je otkazao daljnje koncerte.

- Stvarno se ispričavam. Ne mogu vjerovati da svi pjevate i zvučite poput mene - rekao je Lewis na nastupu nakon što mu je puknuo glas.

Priča o borbi mladog pjevača izašla je i prije nekoliko mjeseci u formi dokumentarca 'How I'm Feeling Now' na Netflixu.

- Globalna pandemija je tek jedna od tri čudne stvari koje su mi se dogodile u zadnje tri godine - kaže Capaldi u dokumentarcu koji, na prvu, prikazuje lijepu priču o uspjehu glazbenika koji je, nakon godina i godina sviranja po "pubovima", došao na svjetsku scenu. Njegova pjesma 'Bruises' lansirala ga je na top ljestvice, a uspjeh je potvrdio pjesmom 'Someone You Loved'.

Tikovi prerasli u ozbiljan problem

Dokumentarac prikazuje kako je Capaldi, snimajući drugi album, doživljavao sve veći pritisak jer je taj uspjeh - trebao "opravdati". Pokušava snimati pjesme sa svojim najbližim suradnicima, pušta ih roditeljima, a zatim pakira torbe i odlazi u Los Angeles da mu pomognu, kako on kaže, najbolji od najboljih. Međutim, kako i sam shvaća - to nije dovoljno.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

- Zašto imaš taj tik? - upita ga otac u jednoj sceni. Lewis mu odgovara kako je to "anksiozni tik". Otac ga zatim preispituje o vježbanju, treniranju, terapiji, a sva pitanja sve više i više uznemiruju samog Lewisa koji, naposljetku, izlazi u dvorište.

- Možda je sve ovo za njega ipak malo previše? - pita Lewisova majka svog supruga. Objašnjavaju kako se iza divnog, dragog i zabavnog čovjeka, koji na prvo djeluje neopterećeno, krije osjetljiv Lewis, te zaključuju kako mu je snimanje novog albuma, očito, ipak previše stresno.

'To nije naš Lewis'

Osim tikova, za koje tad još svi smatraju da su rezultat anksioznosti, dokumentarac otkriva i kako pati od napadaja panike.

- To nije naš Lewis tada - kaže njegov otac, a majka potvrđuje. Njezin sin uvijek nazove nju kada ga ulovi napad panike, a razgovori mogu potrajati i satima.

- Uvijek je bio hipohondar. Boji se da ima tumor na mozgu - prepričava njegova majka te objašnjava da je Lewis od malena bio opterećen smrtnošću i prolaznošću života. Sve to, objašnjavaju, povezuju s time što su mu baka i teta umrle jedna nakon druge, u kratkom periodu, dok je još bio dijete. Teta, majčina sestra, oduzela si je život. Njoj je posvetio i pjesmu 'Before You Go'.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Svjesni da tikovi postaju sve jači i sve bolniji za Capaldija, njegova obitelj i menadžer odlučili su da Lewis uzme vremena za sebe te odgodi snimanje novog albuma. Nekoliko mjeseci kasnije, stvari su puno jasnije. Tikovi su zapravo bili simptom Touretteovog sindroma, a Lewis je, nakon postavljene dijagnoze, krenuo na terapije.

Bio je u bolovima, a jedna strana leđa mu je, zbog čestih tikova, postala "jača" i veća od druge. Uz psihoterapije je krenuo tada i na fizikalne, preporučili su mu i zdraviju prehranu, vježbanje...

Fanovi ga podržavaju

Nažalost, čini se kako je Capaldiju potrebno još vremena za privikavanje na stanje u kojem je.

- Inače sam uživao u svakoj sekundi nastupa i nadao sam se da će me tri tjedna koje sam uzeo slobodno biti dovoljno. No, istina je da i dalje učim kako se nositi s Touretteovim sindromom i u subotu je postalo očito da mi treba još vremena da svoje mentalno i psihičko stanje dovedem u red - napisao je Capaldi na Instagramu nakon što mu je puknuo glas na Glastonburyju.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Od obožavatelja dobiva ogromnu podršku, posebice zato što otvoreno progovara o stvarima koje su donedavno bile tabu teme, kao što su mentalno zdravlje, te pokazuje kako život "zvijezde" nije tako glamurozan kako bi se nekima mogao činiti.