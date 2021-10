Legendarni pjevač Mate Mišo Kovač (80) govorio je u intervjuu za Jutarnji list o situaciji s pandemijom korona virusa, o desetljećima dugoj karijeri, nedavno snimljenim spotovima... Pojasnio je i što je njemu 'moj grad'.

- Dobro, ja sam iz Šibenika, pleme Kovača tamo živi već nekih četiristo, petsto godina. Već godinama živim i u Zagrebu, ali je li to moj grad? Nemam ja svoj grad. Ja imam Lidiju, svoju Lidiju koja me spasila, imam Ivanu i svoju unuku Elenu, koju dida voli najviše na svijetu. One su moji gradovi. A Šibenik je zajeban, on ima svoje heroje. Njihovi heroji su Arsen Dedić, Vice Vukov i Dražen Petrović. Ne ja! - rekao je pjevač.

Dodao je da mu nije problem pjevati u Šibeniku, gdje je 2016. pjevao za 950. godišnjicu grada, kao što mu nije problem pjevati ni u jednom gradu, ali bi želio da Šibenik voli Split, da Split voli Zadar, da Zadar voli Rijeku...

Krajem rujna Mišo je u dva dana snimio četiri videospota. Snimio je spotove za pjesme 'Ostala si uvijek ista', 'Najljepše su oči moje majke', 'Ako me ostaviš' i 'Čuvajte mi pismu'.

- Kažu da sam se povukao. Nisam se ja povukao, ja samo ne želim pjevati pred par ljudi, to ni moja publika nije zaslužila, ni oni to ne žele. Ja i moja publika želimo stadion, mi volimo moje pjesme, mi živimo za njih, mi ih želimo zajedno pjevati. Ja na scenu izlazim sam! Nemam plesačica koje skaču, podižu noge, ugrijavaju atmosferu i nešto izvode. Ne! Na sceni na koju izlazim samo su mikrofon, reflektor i ja - ispričao je.

Što se tiče nastupa tijekom pandemije korona virusa, ne želi nastupati pred malim brojem ljudi već kad budu uvjeti za velike koncerte - on je spreman:

- Ne želim nastupati ni pred 100 ili 200 ljudi kao neki drugi. Ne! Ako ima volje i želje, uvjeti se mogu lako srediti. Dobro, ako se zbog zaraze ne može uvijek nastupati u Areni, uvijek se može pjevati na stadionu, pod vedrim nebom. Ja sam tu! Ja mogu i hoću.