Miss Irske: 'Među djevojkama nije bilo drame pa su je organizatori morali stvarati'

Samo nekoliko dana nakon što je Meksikanka Fátima Bosch ponijela krunu Miss Universea 2025., predstavnica Irske Aadya Srivastava (19) odlučila je 'skinuti' rukavice i progovoriti o svom iskustvu na natjecanju koje su ove godine obilježile brojne kontroverze.

U razgovoru za People otkrila je kako natjecanje koje bi trebalo slaviti ljepotu, kulturu i žensku snagu, iznutra nije izgledalo nimalo glamurozno.

Srivastava, jedna od najmlađih natjecateljica, priznala je kako je u Bangkok stigla s jednom namjerom.

- Nije to bilo stvarno zbog natjecanja. Za mene je to bilo više da uđem i iz prve ruke naučim o izborima ljepote od svih ostalih djevojaka. Ušle smo na izbor, i u roku od nekoliko dana, nastao je kaos. Mislim da je to stvarno zbližilo sve djevojke, samo jedinstvo svih nas koje smo istovremeno izašle. Za ostatak izbora, to je stvarno postajalo sve jače i jače od tada - rekla je Srivastava.

Iako se nije plasirala među top 30, kaže da joj je iskustvo promijenilo perspektivu, a najviše ju je iznenadilo koliko su natjecateljice bile složne.

- Rekla bih da je bilo vrlo, vrlo malo drame među djevojkama, i bila sam prilično iznenađena time. Mislim, pretpostavila sam da će 122 djevojke zajedno tri tjedna pokrenuti neku dramu, ali sveukupno, imale smo tako snažnu vezu - nastavila je.

Dodala je kako vjeruje da je organizacija, u nedostatku unutarnjih sukoba, odlučila stvoriti vlastitu dramu: 'Mislim da je iz tog razloga administrativna strana htjela stvarati sve više i više drame. Vidim to kao način za stjecanje pregleda, za stjecanje medijske pozornosti, što su na kraju i dobili.'

Srivastava, koja godinama prati natjecanje, smatra da je ovogodišnje izdanje bilo drugačije od prethodnih.

- Gledala sam ga godinama i godinama i nikada nisam vidjela ništa ovako loše. Mislim da je ove godine pokazao drugu stranu izbora ljepote, onu stranu koja nije sav glamur, prikazana je u medijima - rekla je predstavnica Irske.

Natjecateljice su u Bangkok stigle tri tjedna prije finala, ali umjesto glamura redali su se incidenti. Sve je počelo 4. studenog, kad je prijenos uživo zabilježio žestok sukob između izvršnog direktora izbora Nawata Itsaragrisila i Fátime Bosch. Nedugo zatim, vlasnik Miss Universe Raul Rocha objavio je sankcije protiv Itsaragrisila, uključujući i zabranu sudjelovanja na izboru.

Samo tri dana prije finalne večeri, glazbenik Omar Harfouch javno je istupio iz žirija, tvrdeći na društvenim mrežama da je organizacija formirala 'improvizirani žiri' koji je unaprijed odabrao 30 finalistica, i to prije nego što su predstavnice iz 136 zemalja uopće nastupile u preliminarnom krugu. Organizacija Miss Universe demantirala je Harfouchove optužbe.