Sukob ostavili iza sebe? Evo prvog susreta nove 'Miss' i direktora nakon proglašenja

Nakon što je Meksikanka Fatima Bosch okrunjena titulom 'Miss Universe 2025.', mnogi su s nestrpljenjem čekali njezin prvi susret s čelnim čovjekom organizacije, Nawatom Itsaragrisilom. Njihov odnos bio je tema brojnih rasprava tijekom natjecanja, pa je trenutak nakon proglašenja privukao posebnu pozornost.

Nawat joj je, unatoč nedavnim prijeporima, prišao na pozornici kako bi joj čestitao na pobjedi. U kratkoj razmjeni, koju su kamere zabilježile i koja se brzo proširila društvenim mrežama, njih dvoje su se rukovali, no korisnici su primijetili da atmosfera nije bila potpuno opuštena.

'Vidi se da se suzdržavaju', 'Ovo je presmiješno!', 'Nawat se smije kao da ništa nije bilo', 'Volim ih gledati kako se pretvaraju da su sretni', samo su neki od komentara gledatelja koji su analizirali gotovo svaki detalj susreta.

Podsjetimo, napetosti su izbile kada je Istaragrisil tijekom priprema pred ostalim natjecateljicama nazvao Bosch 'dummy', što je izazvalo burnu reakciju - gotovo sve sudionice, uključujuću aktualnu Miss Universe, demonstrativno su napustile prostoriju u znak podrške Meksikanki. Nakon toga, direktor se javno ispričao, čak i kroz suze, priznajući pogrešku.

Sada, nakon njezine pobjede, mnogi se pitaju otvara li ovo rukovanje put pomirenju ili je samo riječ o službenom protokolu.

Foto: pixel