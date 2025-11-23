Obavijesti

SKANDAL I TITULA

Nova Miss Universe prvi put se oglasila nakon sukoba na izboru

Fatima Bosch se prvi put javno oglasila nakon njezina sukoba s direktorom natjecanja i optužbi o namještanju izbora. Na Instagramu je poručila da je njezina sudbina neovisna o zavisti i protivljenju

Novoizabran 'Miss Universe 2025.', Fátima Bosch iz Meksika, objavila je svoju prvu reakciju nakon što je osvojila krunu, natjecanje koje je bilo obavijeno nizom kontroverzi. Kako je prenio New York Post, pobjeda je stigla samo nekoliko tjedana nakon viralnog sukoba s izvršnim direktorom izbora, Nawatom Itsaragrisilom, dok se sada suočava i s tvrdnjama o navodnom namještanju rezultata. Na društvenim mrežama Bosch je podijelila seriju fotografija  s lentom i krunom, uz vrlo upečatljivu poruku.

- Potvrdila sam da ono što ti je Bog namijenio. Ne zaustavlja zavist. Ne prekida sudbina. Niti mijenja sreća -  napisala je Fátima u opisu ispod objave.

- Živio Krist Kralj - dodala je Bosch, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Kad te javno ponižavaju, Bog te javno blagoslivlja', 'Čestitamo!!!!', 'Jeeeeeej! Čestitam, kakva tombola!', 'Jer Bog je znao veličinu tvog srca i zato je uvijek htio da bude tako', pisali su joj. 

Inače, incident s direktorom izbora dogodio se 4. studenoga, tijekom prijenosa uživo, kada je Issaragrisil javno propitkivao njezinu podršku iz Meksika i vrijeđao je riječima 'glupačo'. Bosch je tada reagirala ustajući se i braneći: 'Ne poštujete me kao ženu'. Nakon toga, zajedno s nekoliko drugih natjecateljica demonstrativno je napustila pripreme, poručivši da se bori za poštovanje i da nije kriva zbog problema u organizaciji. Issaragrisil je naknadno pozvao osiguranje i zaprijetio diskvalifikacijom, ali se kasnije ispričao. 

Podršku Fátimi javno su izrazile i druge bivše Missice, među kojima je i Noelia Voight, koja je istaknula da razumije što znači kada se glas i dostojanstvo ne uvažavaju. 

No, kontroverze su se nastavile i nakon finala. Bivši sudac, Omar Harfouch, podnio je ostavku i tvrdio da je pobjeda 'lažna', navodeći sumnje u navodni utjecaj vlasnika 'Miss Universe' na ishod. Organizacija je demantirala sve tvrdnje, naglašavajući da se natjecanje odvija prema uspostavljenim i transparentima protokolima. 

Podsjetimo, 'Titulu Miss Universe 2025.' odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, dok su mjesta pratilja zauzele misice Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti. Laura Gnjatović  plasirala se među 30 najboljih, što je sjajan rezultat uzimajući u obzir snažnu konkurenciju ovogodišnjeg izbora.

OSTALO

