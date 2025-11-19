Obavijesti

DRAMA NA IZBORU

Miss Jamajke pala s pozornice dok je šetala u večernjoj haljini

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Instagram/Profimedia

Organizacija Miss Universe potvrdila je u srijedu da je Gabrielle u stabilnom stanju te da su je zadržali na promatranju u bolnici u Bangkoku

Miss Jamajke, dr. Gabrielle Henry, pala je s pozornice tijekom preliminarnog dijela natjecanja u večernjim haljinama na izboru za Miss Universe u Tajlandu. Snimke koje su se brzo proširile društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem je, hodajući u dugoj narančastoj haljini, iznenada nestala s ruba pozornice, a potom je na nosilima odvezena u bolnicu.

- Bio sam s njom i njezinom obitelji i, srećom, nema slomljenih kostiju te je pod dobrom skrbi - poručio je predsjednik Raúl Rocha Cantú na Instagramu.

@mumx2025 Dios mío, oremos porque esté bien nuestra querida Miss Universe Jamaica #missuniverse #missuniversemexico2025 #missuniversejamaica2025 ♬ sonido original - MUMX 2025 Fatima Bosch

Do ovog incidenta došlo je svega dva dana prije velikog finala 74. godišnjeg izbora.

