Miss Jamajke pala s pozornice dok je šetala u večernjoj haljini

Miss Jamajke, dr. Gabrielle Henry, pala je s pozornice tijekom preliminarnog dijela natjecanja u večernjim haljinama na izboru za Miss Universe u Tajlandu. Snimke koje su se brzo proširile društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem je, hodajući u dugoj narančastoj haljini, iznenada nestala s ruba pozornice, a potom je na nosilima odvezena u bolnicu.

Organizacija Miss Universe potvrdila je u srijedu da je Gabrielle u stabilnom stanju te da su je zadržali na promatranju u bolnici u Bangkoku.

- Bio sam s njom i njezinom obitelji i, srećom, nema slomljenih kostiju te je pod dobrom skrbi - poručio je predsjednik Raúl Rocha Cantú na Instagramu.

Do ovog incidenta došlo je svega dva dana prije velikog finala 74. godišnjeg izbora.