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Miss Laura otkrila kada se udaje

Piše 24sata,
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Miss Laura otkrila kada se udaje
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Foto: Instagram
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"Trenutno smo u golemim pripremama za sve. Dosta stvari je već isplanirano, ali sada su to finese", otkrila je Laura Gnjatović za Story

Admiral

Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatovićotkrila je detalje svog odnosa sa zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem, a kazala je i kada će izreći sudbonosno 'da'.

- Trenutno smo u golemim pripremama za sve to. Nismo još sigurni oko svega kako će biti. Dosta stvari je već isplanirano, ali sada su to nekakve finese - od vjenčanice, odijela, dekoracija i takvih stvari. Ali nadam se da će uskoro sve biti gotovo - rekla je za Story te je dodala da će vjenčanje biti iduće godine u kasno proljeće.

Foto: Instagram

Otkrila je i kakav je zaručnik Filip te kada su se upoznali.

- Sluša me, on je po meni svetac, ja ću ga jednog dana svetim proglasiti. Svaka mu čast, obožavam ga. Mi smo se upoznali u ljeto 2023. i njegov prvi pokušaj da me obori s nogu prošao je neuspješno. Onda smo se nakon toga ponovno slučajno sreli za tri mjeseca i tada sam ga nekako uspjela zamijetiti. U košarkaškoj dvorani smo se zapravo i počeli viđati, tako da nas je sport spojio - rekla je.

Foto: Instagram

Ne krije da je Filip osvojio svojim humorom, ali i jednostavnošću.

- Nije nametljiv, baš je onakav kako sam zamišljala da će mi partner biti do kraja života. Brižan je, zna staviti točku na i kad treba i to mi se kod njega najviše sviđa, što je pun empatije i razumijevanja. Mislim da sam i ja takva, tako da si dobro pašemo - istaknula je.

Laura se vratila struci i svom poslu na hitnoj u Dubrovniku, a snimila je i video o tome kako prepoznati toplinski udar i zašto je važno reagirati na vrijeme.

Pokretanje videa...

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