Miss Laura otkrila kada se udaje

Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, otkrila je detalje svog odnosa sa zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem, a kazala je i kada će izreći sudbonosno 'da'.

- Trenutno smo u golemim pripremama za sve to. Nismo još sigurni oko svega kako će biti. Dosta stvari je već isplanirano, ali sada su to nekakve finese - od vjenčanice, odijela, dekoracija i takvih stvari. Ali nadam se da će uskoro sve biti gotovo - rekla je za Story te je dodala da će vjenčanje biti iduće godine u kasno proljeće.

Foto: Instagram

Otkrila je i kakav je zaručnik Filip te kada su se upoznali.

- Sluša me, on je po meni svetac, ja ću ga jednog dana svetim proglasiti. Svaka mu čast, obožavam ga. Mi smo se upoznali u ljeto 2023. i njegov prvi pokušaj da me obori s nogu prošao je neuspješno. Onda smo se nakon toga ponovno slučajno sreli za tri mjeseca i tada sam ga nekako uspjela zamijetiti. U košarkaškoj dvorani smo se zapravo i počeli viđati, tako da nas je sport spojio - rekla je.

Foto: Instagram

Ne krije da je Filip osvojio svojim humorom, ali i jednostavnošću.

- Nije nametljiv, baš je onakav kako sam zamišljala da će mi partner biti do kraja života. Brižan je, zna staviti točku na i kad treba i to mi se kod njega najviše sviđa, što je pun empatije i razumijevanja. Mislim da sam i ja takva, tako da si dobro pašemo - istaknula je.

Laura se vratila struci i svom poslu na hitnoj u Dubrovniku, a snimila je i video o tome kako prepoznati toplinski udar i zašto je važno reagirati na vrijeme.