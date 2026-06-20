Mjesecima ju je skrivala! Dua Lipa pokazala vjenčanicu, krasi je gotovo pola milijuna perlica

Pop zvijezda Dua Lipa i glumac Callum Turner vjenčali su se čak dva puta, prvo na intimnoj ceremoniji u Londonu, a zatim na raskošnom trodnevnom slavlju na Siciliji. Dok je njezin odabir elegantnog kostima za građansko vjenčanje oduševio modne kritičare, glavna vjenčanica bila je strogo čuvana tajna. Sve dosad. Pjevačica je napokon otkrila spektakularnu kreaciju modne kuće Chanel, izrađenu posebno za njezin veliki dan.

Za glavnu ceremoniju, održanu pod vedrim nebom u vrtovima povijesne vile Valguarnera pokraj Palerma, pjevačica je odabrala vjenčanicu koja oduzima dah. Riječ je o prvoj Chanel Haute Couture vjenčanici koju je za prijateljicu kuće dizajnirao Matthieu Blazy.

Haljina, ručno izrađena u slavnim pariškim ateljeima na adresi 31 Rue Cambon, pravo je umjetničko djelo i rezultat suradnje nekoliko Chanelovih umjetničkih radionica, takozvanih 'maisons d'art'. Kreacija halter-izreza s otvorenim leđima, ukrašena nizovima dragulja, ručno je izvezena s nevjerojatnih 480.000 perlica u radionici Atelier Montex. Majstorima iz kuće Lesage trebalo je čak 1.155 sati da izrade 'trompe l'oeil' dragulje koji su krasili haljinu.

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Dramatičnost kreaciji davala je suknja koja se od koljena širila u dva metra dugačak šlep, nježno podstavljen s 25.000 bijelih pera iz radionice Lemarié. Cjelokupan dojam zaokružio je spektakularan, šest metara dugačak veo od tila, također ručno izvezen perlicama, perjem i aplikacijama od organze.

Završni detalj bile su bijele satenske cipele izrađene po narudžbi u kući Massaro. Iz Chanela su poručili kako im je 'bila čast odjenuti je za ovaj poseban dan', čime je potvrđena dugogodišnja bliska veza pjevačice i slavne francuske modne kuće, za koju je nosila brojne kreacije na crvenom tepihu te koja je dizajnirala kostime za njezinu turneju 'Radical Optimism'.

Dua Lipa i njezin šest godina stariji suprug Callum Turner nisu štedjeli kako bi svojim gostima priredili nezaboravno iskustvo. Trodevno slavlje na Siciliji okupilo je brojna poznata lica, uključujući glazbenike Charli XCX, Marka Ronsona i Troyea Sivana, glumce Joea Alwyna i Grace Gummer te dizajnericu Donatellu Versace.

Vrhunac večeri bio je nastup legendarnog Sir Eltona Johna, koji je za mladence izveo svoj bezvremenski hit 'Your Song'. Nakon ceremonije, koja je započela poslije 17 sati, nebo iznad vile obasjao je raskošan vatromet.

​- Bilo je veće od dočeka Nove godine! - oduševljeno je komentirao jedan od gostiju za The Sun.

Foto: Igor Petyx

Gosti su uživali u delicijama koje je pripremio chef s Michelinovom zvjezdicom Tony Lo Coco, a na meniju su se našli sicilijanski specijaliteti poput panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli i cassate. Međutim, nisu svi bili oduševljeni. Prema pisanju stranih medija, luksuzno slavlje koje je zahtijevalo zatvaranje dijelova grada izazvalo je i negodovanje dijela lokalnog stanovništva koje je organiziralo prosvjed.

Prije talijanske ekstravagancije, par je sudbonosno 'da' izrekao na intimnoj građanskoj ceremoniji 31. svibnja u poznatoj londonskoj vijećnici Old Marylebone. Za svaku prigodu pjevačica je imala pomno odabranu modnu kombinaciju. Za londonsku ceremoniju Dua Lipa je odabrala netipičan, ali iznimno šik vjenčani komplet s potpisom kuće Schiaparelli.

Dizajner Daniel Roseberry kreirao je po mjeri kostim boje slonovače koji se sastojao od elegantnog, strukiranog sakoa sa zakrivljenim rubom i nadrealističkim zlatnim gumbima, uključujući onaj u obliku oka i krilatog Pegaza. Sako je uparila s asimetričnom suknjom i ružičastim korzetom obrubljenim bijelom čipkom.

Izgled je upotpunila opernim rukavicama, cipelama Christiana Louboutina i impresivnim šeširom širokog oboda dizajnera Stephena Jonesa. Modni znalci odmah su prepoznali posvetu legendarnom vjenčanom izdanju koje je modna ikona Bianca Jagger nosila na svom vjenčanju s Mickom Jaggerom 1971. godine.

Trodnevno slavlje na Siciliji započelo je zabavom dobrodošlice na kojoj je mladenka ponovno zablistala. Za tu je prigodu odjenula bijelu haljinu po mjeri brenda Bottega Veneta. Kreacija bez leđa s halter-izrezom bila je izrađena od pletene kože u prepoznatljivoj 'Intrecciato' tehnici, a završavala je dramatičnom suknjom s resama i perjem.

Pjevačica, koja je ambasadorica brenda Bulgari, nosila je i vrtoglavo skupocjen nakit. Na jednoj ruci imala je sat Tubogas Manchette vrijedan više od 200.000 dolara, dok je na drugoj nosila model Serpenti Pallini čija se cijena procjenjuje na gotovo 500.000 dolara. Mladoženja je bio ležerniji u lanenom odijelu bež boje, raskopčanoj krem košulji i smeđim mokasinama.

Foto: Igor Petyx/REUTERS

*Uz korištenje AI-ja