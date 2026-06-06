Grad blokiran radi vjenčanja: Mještani Palerma ljuti na Dua Lipu, ona im isplatila 'odštetu'

Pop zvijezda Dua Lipa našla se u središtu kontroverze nakon što je isplatila novac stanovnicima Palerma koji su prosvjedovali protiv njezine raskošne svadbene proslave s glumcem Callumom Turnerom na Siciliji. Iako je potez zamišljen kao gesta dobre volje, nije naišao na odobravanje svih mještana, pokrenuvši širu raspravu o utjecaju slavnih osoba na lokalne zajednice.

Foto: Igor Petyx

Nezadovoljstvo je eskaliralo kada su dva javna prostora, uključujući trgove Piazza Sant'Anna i Piazza Croce dei Vespri, ograđena i zatvorena za javnost tijekom prva tri dana događanja. To je potaknulo bijesne stanovnike na akciju. Ubrzo su se na zidovima pojavili plakati s porukama "Palermo nije za iznajmljivanje" i "Naš trg nije vaša dnevna soba", a ispisani su i grafiti kojima se izražavalo nezadovoljstvo zbog narušavanja svakodnevnog života.

Stoga je pjevačica odlučila poduzeti korake kako bi umirila stanovnike koji žive najbliže događaju i koji su najviše osjetili posljedice, prvenstveno zbog problema s parkiranjem uzrokovanih osiguravanjem područja oko hotela Villa Igiea s pogledom na marinu u Palermu. Kako prenosi The Sun, Lipa je stanovnicima isplatila ukupno 5000 funti (oko 5800 eura) kao kompenzaciju i zahvalu.

Foto: Igor Petyx/REUTERS

Podijeljene reakcije na isplatu

Međutim, isplata nije smirila sve tenzije, a reakcije su ostale podijeljene. Neki su stanovnici izrazili frustraciju zbog neugodnosti koje su doživjeli, dok su drugi vjenčanje vidjeli kao pozitivan poticaj za lokalno gospodarstvo. Clarissa, jedna od mještanki, objasnila je svoj stav.

​- Stvarno volim glazbu Due Lipe i divim joj se zbog njezina aktivizma. Ali iako je zadovoljstvo što se proslava održava u Palermu, donijela je mnogo problema. Primjerice, tri dana smo bili prisiljeni parkirati kilometrima daleko i pješačiti do posla. Nije u redu blokirati grad, shvatila bih da je u pitanju papa, ali ne i pjevačica - rekla je.

Foto: Nadja Wohlleben

S druge strane, neki se nisu složili s kritikama. Concetta Picciuca, hotelska radnica, imala je drugačije viđenje.

​- Uvijek slušam njezinu glazbu, pomaže mi da se opustim. Ima ljudi koji se žale, ali mislim da je događaj dobra stvar jer je dobar za gospodarstvo... Možda bi, poput mene, trebali dolaziti na posao biciklom umjesto automobilom - izjavila je.

Događaj je branio i gradonačelnik Palerma, Roberto Lagalla, tvrdeći da on donosi "veliki povrat od reklamiranja Palerma" te da su smetnje "mala žrtva" za promicanje vidljivosti grada na međunarodnoj sceni.

Zvjezdana lista gostiju i stroge mjere osiguranja

Razlog zašto je proslava zahtijevala zatvaranje cijelih trgova leži u činjenici da se očekivao ogroman broj slavnih gostiju. Navodno su na popisu uzvanika bili DJ Mark Ronson i njegova supruga, glumica Grace Gummer, Charli XCX, Elton John, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles, a možda čak i Robbie Williams.

Foto: Igor Petyx

Proslava, čija se vrijednost procjenjuje na oko 1,5 milijuna eura, uključivala je opsežne pripreme. Osim zatvaranja trgova, blokirane su i ceste, uvedene su zone zabrane letenja dronovima, a od nekih lokalnih stanovnika zatraženo je da potpišu ugovore o tajnosti.

*uz korištenje AI-ja