'Mjesto tišine' dobiva nastavak kojeg će režirati drugi redatelj?

Nakon što je film 'Mjesto tišine' oduševio publiku diljem svijeta i zaradio podosta dobre novce, postalo je jasno da će studio krenuti naprijed s planovima za snimanje nastavka. No kako stvari stoje, nastavak bi mogao u svoje ruke preuzeti netko drugi, a ne redatelj koji je 'Mjesto tišine' učinio toliko popularnim filmom.

Redatelj Krasinski, koji je u 'Mjestu tišine' preuzeo i glavnu ulogu, osim što je i pisao dio scenarija, razotkrio je detalje o nadolazećem nastavku, koji je već dobio datum dolaska.

- Bez problema vidim kako predajem kormilo nekome drugome. U stvari se sve tu okreće oko pronalaska prave priče - ispričao je Krasinski o nastavku.

Podsjećamo, film je završio podosta jasno, s relativno dobrim krajem po naše protagoniste. I dalje, mnogi su smatrali kako je u pitanju bio film kojem nastavak jednostavno nije bio potreban.

- Znam da je Paramount najavio nastavak i stvarno ga želim snimiti. Drago mi je što su nam dopustili da polagano krenemo unaprijed s tim projektom, druge tvrtke bi samo krenule s radom. Pokušavamo sada naći priču koja će biti povezana s prethodnim filmom - objasnio je redatelj nedoumice koje su mučile mnoge gledatelje.

U filmu 'Mjesto tišine' pratimo obitelj koja se skriva od čudovišta s iznimno dobrim sluhom. John Krasinski preuzeo je glavnu ulogu zajedno sa suprugom, Emily Blunt, čime je po njegovim riječima njihov brak postao jači. No izgleda kako bi se novi film mogao fokusirati na posve druge likove.

- Pričali smo o tome. Svijet bi postao jači tako. Volio sam te likove i iskustvo koje smo snimili, ali volim i ideju da kada stvorite situaciju, svi se s njom moraju nositi - rekao je glumac o ideji da se nastavak 'prebaci' na druge likove.

Premda se o radnji, likovima i svemu ostalom ne zna još ništa u stvari, Paramount je već odredio datum dolaska 'Mjesta tišine 2' (film nema niti ime, no to ime je prikladno). To je 15. svibnja 2020. godine.

