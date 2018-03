'Mjesto tišine': Dolazi li nam epski horor za sva vremena?

Jedan od festivala koji bez ikakvog problema indicira koji filmovi bi mogli postati kultni hitovi svakako je teksaški filmski festival South By Southwest. Prošlogodišnji 'Vozač' je tako imao svoju premijeru na tom festivalu i bez problema je osvojio kako srca, tako i duše publike, a i kritike.

Ove godine je jedan drugi film u igri, sa značajno drugačijom tematikom od 'Vozača'. U pitanju je prvo redateljsko ostvarenje glumca Johna Krasinskog, 'Mjesto tišine'. Za projekciju se tražila karta više, a oni koji su ju uspjeli uloviti se iz svojih sjedala nisu micali, gotovo paralizirani napetošću koja je dolazila s platna.

U 'hororcu' pratimo obitelj koja pokušava preživjeti dolazak smrtonosnih čudovišta, koja reagiraju na zvukove. Tako je njihov život osuđen na tišinu i paničan strah. O djelu su se ubrzo pojavile i prve kritike na društvenim mrežama, i kako nam se čini, sve su isključivo pozitivne.

A QUIET PLACE: who would’ve thought John Krasinski had an all-timer horror picture in him? One of best mainstream creature features in years with a wild pure cinema experimental streak. What a brilliant bit of a genre cinema that’s equal parts Spielberg and Romero. #SXSW2018 — Jacob Knight (@JacobQKnight) March 10, 2018

A QUIET PLACE: Fantastic horror thriller brilliantly directed by #JohnKrasinski! Really clever & unique! Terrifying, riveting, beyond intense! Great edge-of-your-seat fun! It’s gonna be a HIT! #EmilyBlunt is amazing! Silence is GOLDEN! #SXSW pic.twitter.com/G3h42VjwH2 — Scott Mantz (@MovieMantz) March 10, 2018

#AQuietPlace is INCREDIBLY effective; my hands hurt from clenching my fists this whole time. So tense people were actually screaming. #SXSW2018 — Angie Han @ SXSW (@ajhan) March 10, 2018

Tome svakako treba pridadati i mišljenja na kritičarskoj stranici Rotten Tomatoes. Malo koji film krene automatski od ocjene 'Certified Fresh' i zadrži ju duže od nekoliko dana, no 'Mjesto tišine' je očigledno film koji je to uspio. U trenutku pisanja ovog članka film je imao impresivnih 100%, što je ocjena koju gotovo svaki film želi.

Kako će se mijenjati vidjet ćemo s vremenom, no za sada je očigledno da je pred nama jedno istinski zastrašujuće ostvarenje koje će bez problema ući u anale horor povijesti.

U filmu nastupa John Krasinski uz svoju suprugu Emily Blunt, a pridružuju im se Noah Jupe i Millicent Simmonds. Osim glume Krasinski također i režira ovo djelo, i to po svojem scenariju, ispunjavajući tako tri uloge.

'Mjesto tišine', u distribuciji Blitza, u kina dolazi u 5. travnja ove godine.

