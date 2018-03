Mlada glumica Dora: Janko mi je najbolji prijatelj, zabavan je

Tko je barem jednom pogledao epizodu 'Čiste ljubavi' na Novoj TV, nije mogao ne zamijetiti preslatku Mašu koju je utjelovila Dora Arar.

Ona ima samo devet godina, no pred kamerama se ponaša 'kao velika'. Ovo joj je prva televizijska uloga, a već je nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine.

Priznaje da je prije prvog snimanja bila jako uzbuđena i da su joj se noge tresle.

Foto: Nova TV

- Bojala sam se da ću nešto zeznuti, ali kad je počelo snimanje, skužila sam da mi je to baš super i da želim to raditi što više. Ta prva scena koju sam snimala bila je dosta zahtjevna i puno smo ponavljali, tako da mi se želja za više snimanja ispunila! Sad sam se već potpuno navikla na snimanja, a najviše volim scene u kojima nemam teksta ili, najbolje, ako samo spavam - priznaje.

Nema tremu kad se vidi na televiziji, a kaže da uvijek zna ako je pogriješila u tekstu ili pokretu. Dodala je kako su na setu svi dobri prema njoj.

- Cijela ekipa mi je super i svi su baš dobri prema meni, ali s Jankom, Tarom i Olgom sam se najviše sprijateljila - s njima i najviše snimam. Puno se zezamo, nekad čak malo i pretjeramo - kaže Dora.

Foto: Instagram

Za seriju se prijavila na audiciji i prošla je. Prijatelji joj nisu od prve povjerovali da će glumiti.

- Nitko nije imao pojma kako će to velika uloga biti, mislili su da je to nešto malo i prolazno. Kad su me počeli redovito viđati na televiziji, svi su bili jako ponosni i, zapravo, iznenađeni - kaže mlada glumica.

Dodjeli se već veseli, a kaže da će povesti roditelje, baku, djeda i tete.

- Jedna dolazi iz Londona samo za tu priliku i nosi mi haljinu koju ću odjenuti - kaže Dora.