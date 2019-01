Mlada Zagrepčanka je zvijezda serije Uspjeh: 'Nude mi i brak'

Još mi se ne čini da je ovo što proživljavam stvarno. Plakati po cijelom gradu, Instagram gori, čak sam dobila i bračne ponude, našalila se Tara Thaller (20), zvijezda HBO-ove serije 'Uspjeh'.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Kao mala sanjala sam o tome da postanem glumica, no nisam mislila da će se to ostvariti - ispričala nam je Tara, koja je do prije nekoliko mjeseci radila u restoranu brze prehrane, kad je stigao poziv na audiciju za 'Uspjeh', u kojemu glumi problematičnu djevojku Blanku. Najveći problem, kako kaže, bilo joj je snimiti eksplicitne scene, no i ta je trema brzo nestala.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Blanka i ja smo skroz različite. Ona je prosta i glasna, a ja sam mirna i povučena. Bilo me je strah scena u kojima sam gola, ali imala sam odličnoga glumačkog partnera, Pavlu Matuška, i nije mi bilo neugodno. Zapravo, bilo mi je neugodnije gledati samu sebe poslije nego u tom trenutku - objasnila je Blanka, koju smo također gledali u seriji 'Pogrešan čovjek'.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ima ljubomornih i zločestih komentara, ali oni govore više o osobama koje su ih rekle. Jedan dan mi kažu da sam seksi, drugi dan da sam k*rva. To nisu konstruktivne kritike. Sigurna sam i ponosna na sebe - kaže Zagrepčanka koja, osim što glumi, svira klavir i pjeva, a jednog dana voljela bi se okušati i na kazališnim daskama.