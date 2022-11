Mladen Grdović otkrio zašto je šeik iz Emirata poslao privatni zrakoplov po njega: 'Traže me!'

Mladen Grdović (64) na poziv šeika proveo je nekoliko dana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i uživao u VIP tretmanu. Šeik je veliki obožavatelj zadarskog pjevača, a već su, kako je Grdović otkrio, dogovorili i njegov novogodišnji nastup u Abu Dhabiju, za koji će šeik ponovno poslati privatni zrakoplov.

- Evo, došao sam iz Abu Dhabija. Pozvan sam preko nekih koji me dugo traže, šeik Kalif s obitelji, koji slušaju moju muziku, moje pjesme i napokon je poslije dvije godine došao do mene - ispričao je Grdović za In Magazin te otkrio kako se u šeikovom uredu moraju slušati njegove pjesme.

- Najviše voli 'Dalmatinac sam', zna i malo teksta, pjeva 'Dalmatinac sam, tu sam rođen ja! - kazao je Mladen, koji se tamo i nazad vozio privatnim avionom. Zbog šeika je, kako kaže, imao prilike puno toga okusiti.

- U Dubaiju smo spavali, sve smo imali, ništa nam nije falilo. To su krasni ljudi, fini, kulturni, security, ništa nam nije falilo, ni cijeloj mojoj grupi - rekao je Grdović, koji je u Abu Dhabiju pjevao na brodu šeika iz Emirata povodom slavlja kraja sezone Formule 1.

U Emiratima se Grdović družio i s nekadašnjim kapetanom Reala Michelom. Kaže kako ga je Saldago jako iznenadio.

- Bio je prvi bek svijeta i gospođa i cijela njegova obitelj je bila. Bili su i neki glumci koji meni nisu poznati, ali nisam uspio vidjeti jer sam puno pjevao, možda jedno 5,6 puta po pola sata. Bila je vrućina 35 stupnjeva, ali ja sam volio provirivati tko prolazi od Formule 1, znaš - objasnio je Grdović, koji očito živi punim plućima bez obzira što se šuška da se razveo te ne plaća alimentaciju.

