Grdović fotkom zabrinuo svoje fanove: Otkrio o čemu se radi

Pjevač Mladen Grdović (67) zabrinuo je pratitelje na Uskrs kada je objavio na društvenim mrežama fotografiju sebe na kojoj nosi masku za kisik. No, u objavi je uspio umiriti svoje pratitelje kada je pojasnio o čemu se radi.

- Sve radim da mi glasnice budu dobre - napisao je Grdović te najavio svoj koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski koji će biti sutra.

- Toliko sam ostario. Sretan Uskrs - dodao je. U komentarima su mu se javili brojni pratitelji koji su mu također zaželjeli sretan Uskrs.

Kako navodi Slobodna Dalmacija, radi se o tretmanu kisikom koji pomaže glasnicama tako što značajno povećava količinu kisika u krvi, što ubrzava regeneraciju oštećenog tkiva, smanjuje upale i potiče brži oporavak. Kod ljudi koji intenzivno koriste glas se mišići glasnica troše i oštećuju, pa dodatni kisik pomaže pri obnavljanju tih mišića.

Grdović ove godine obilježava 45 godina pjevačke karijere slavljeničkim koncertom 'Evo mene moji ljudi', a u Lisinskom je već održao jedan koncert u veljači. Organizatori su zbog velikog interesa publike odlučili dodati još jedan koncert koji će biti u utorak 7. travnja.