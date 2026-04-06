NOSI MASKU ZA KISIK

Grdović fotkom zabrinuo svoje fanove: Otkrio o čemu se radi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Facebook

Na fotografiji se vidi pjevač s maskom za kisik, no u objavi je objasnio o čemu se točno radi. Mnogi njegovi obožavatelji isprva su se zabrinuli za njegovo zdravlje

Admiral

Pjevač Mladen Grdović (67) zabrinuo je pratitelje na Uskrs kada je objavio na društvenim mrežama fotografiju sebe na kojoj nosi masku za kisik. No, u objavi je uspio umiriti svoje pratitelje kada je pojasnio o čemu se radi. 

- Sve radim da mi glasnice budu dobre - napisao je Grdović te najavio svoj koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski koji će biti sutra. 

- Toliko sam ostario. Sretan Uskrs - dodao je.  U komentarima su mu se javili brojni pratitelji koji su mu također zaželjeli sretan Uskrs. 

Kako navodi Slobodna Dalmacija, radi se o tretmanu kisikom koji pomaže glasnicama tako što značajno povećava količinu kisika u krvi, što ubrzava regeneraciju oštećenog tkiva, smanjuje upale i potiče brži oporavak. Kod ljudi koji intenzivno koriste glas se mišići glasnica troše i oštećuju, pa dodatni kisik pomaže pri obnavljanju tih mišića. 

Grdović ove godine obilježava 45 godina pjevačke karijere slavljeničkim koncertom 'Evo mene moji ljudi', a u Lisinskom je već održao jedan koncert u veljači. Organizatori su zbog velikog interesa publike odlučili dodati još jedan koncert koji će biti u utorak 7. travnja. 

