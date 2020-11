Mladenović je umro sa samo 36, ali uz EKV je ostavio veliki trag

Mladenović je glazbeno djelovao početkom 80-ih i bio dijelom snažne ex-yu scene za vrijeme njezinog čuvenog novog vala, a osim u rodnom Zagrebu ulice je 'zaradio' i u Ljubljani, Beogradu, Podgorici, Sarajevu...

<p><strong>Milan Mladenović </strong>prije točno 26 godina preminuo je u beogradskoj bolnici. Najpoznatiji kao pjevač i gitarist beogradske rock skupine <strong>Ekatarina Velika</strong>, popularni ex-yu glazbenik i producent djelovao je od 1977. do svoje smrti 1994., a osim u EKV-u svirao je i u bendovima Limunovo drvo, Šarlo Akrobata, Rimtutituki i Angel's Breath. Preminuo je svega tri mjeseca nakon dijagnoze raka gušterače. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Beogradska grupa Ekatarina Velika 17. travnja 1989. imala je koncert u maloj dvorani zagrebačkog Doma sportova. Kasnije se ispostavilo da je to jedan od njihovih posljednjih nastupa u Zagrebu, a da je intervju kojeg je Milan Mladenović tada dao <strong>Bori Šantiću</strong>, novinaru Studija, jedan od posljednjih razgovora s hrvatskim medijima.</p><p>- Dobro je bilo! Ovo je prvi koncert na turneji i bio je malo kaotičan. Još se uštimavamo, ali bilo je dobro, osjećala se energija - prokomentirao je tada Mladenović nakon nastupa pred nešto manje zagrebačke publike nego što je bend ranije navikao, a za što je glazbenik okrivio lošu ekonomsku situaciju krajem 80-ih u Jugoslaviji.</p><p>Rock'n'roll spektakl pred 3500 poklonika benda unatoč tome nije izostao. Iako je Mladenović glazbeno djelovao početkom 80-ih i bio dijelom snažne ex-yu scene za vrijeme čuvenog novog vala, ne osvrće se u to vrijeme više nostalgično iza sebe i ne misli da se takav vremenski period može ponoviti. </p><p>- Mislim da ne može. Ovdje, u Zagrebu sigurno ne može! Možda u Beogradu, na neki način, ali u Zagrebu - nikada! Zagreb je otišao dođavola! - dodao je u intervjuu glazbenik. </p><p>Ipak, ovu dobronamjernu kritiku nitko mu nije zamjerio. Naprotiv, 2012. u svom rodnom gradu je dobio i ulicu. Osim u Novom Zagrebu, po Mladenoviću se zovu ulice u Ljubljani, Sarajevu, predgrađima Beograda i Podgorice, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu.</p>