Film studentice Ivane Gregurić 'Jedan je deda' prikazao se na svečanom otvorenju i dobio dobre kritike.
Mladi filmaši oduševili su sve: Emotivne priče obilježile Reviju studentskih filmova u Kinoteci
U kinu Kinoteka svečano je otvorena 'IX. Revija studentskih filmova Sveučilišta VERN’, koja i ove godine publici predstavlja najbolje radove studenata prijediplomskih studija Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja te Filmske i televizijske režije i produkcije.
- Radila sam na komediji o unuku i djedu koji je završena neželjenom izletu kako bi mama imala stan za sebe. Jako je feel good film, slatki romantični i nešto što mislim da možda fali malo na tržištu, da ljudi pogledaju i osjećaju se dobro i da im se vrati pozitiva i vedar duh. Posvećujemo je baki i djedu koji su preminuli i otišli u svjetlost. Oni se me potaknuli da upišem uopće studij na Vernu, pa je to sad jedan lijepi završetak njima u čast. Drago mi je da je dobio jako dobre već kritike i neke nagrade i da mi se otvaraju vrata - rekla nam je studentica Ivana Gregurić čiji se film 'Jedan je deda' prikazao na svečanom otvorenju.
Prvog dana Revije prikazan je dio od ukupno 25 studentskih filmova različitih žanrova, igranih, dokumentarnih i animiranih ostvarenja, koja svjedoče o kreativnosti, talentu i profesionalnom pristupu mladih autora. Brojni posjetitelji imali su priliku pogledati radove nastale tijekom studija te upoznati novu generaciju filmskih stvaratelja.
Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici hrvatske filmske i kazališne scene, među kojima su bili Zlatan Zuhrić, Ana Vilenica, Ljubomir Kerekeš, Goran Grgić, Ljubo Zečević, Slavko Juraga i drugi. Podršku studentima pružili su i njihovi mentori Vinko Brešan, Kristijan Milić, Neven Hitrec i Ivan Maloča, dok je među uzvanicima bio i redatelj Igor Šeregi, član stručnog žirija za dodjelu nagrada.
Za redatelja Jana Predojevića, ovo nije bio prvi ulazak u svijet filma, ali je predstavljao ključnu prekretnicu u njegovom radu. Prvi put je radio s osiguranim budžetom, što mu je, kako kaže, omogućilo da realizira ideje koje su prije bile nezamislive.
- Pa nije mi prvi film koji sam radio, ali mi je bio prvi film koji sam radio s budžetom i to mi je omogućilo neke stvari da napravim koju nisam mogao disati - pojasnio je Predojević.
Ova financijska podrška, za koju je zahvalio Hrvatskom centru i Vernu, donijela je sa sobom i nove izazove, potaknuvši ga da istraži nove kreativne puteve i napravi iskorak u odnosu na svoje prethodne radove.
- Našao sam se u nekim novim izazovima. Išao sam probati napraviti nešto novo, za razliku od prošle stare više prvih filmova - dodao je.
Dok je Predojević imao iskustva s režijom, za njegovog kolegu Stipu Budića ovo je bio prvi susret s filmskim setom. Iskustvo je opisao kao zahtjevno, pogotovo u kontekstu studentske produkcije gdje su resursi često ograničeni.
- Njemu ovo nije prvi film što je režirao, ali je meni prvi film - rekao je Budić.
Istaknuo je kako rad u takvim uvjetima zahtijeva dodatni napor i snalažljivost cijele ekipe. Unatoč svim preprekama, ponosan je na ono što su uspjeli stvoriti.
- Naravno, kad su resursi malo limitirani sa studentskim radovima, to je uvijek zahtjevnije. Ali, evo, ponosan sam što smo uspjeli progurati te crte i jedva čekam vidjeti što slijedi - zaključio je Budić.
Radnja je usmjerena na intimnu priču o mladiću koji se nosi sa snažnim emocijama u jednom vrlo specifičnom trenutku.
- Emotivno razjarenog mladića koji odlazi na posljednju projekciju u kinu u kojoj se zatvara - kratko je opisao radnju Predojević, ostavljajući gledateljima da sami otkriju dublje slojeve priče.
Posebnu pažnju publike privukli su filmovi koji su već izazvali interes javnosti, poput "Posljednje projekcije", snimljene u kinu Europa neposredno prije njegove obnove, te filma "Jedan je deda", koji je već nagrađivan na domaćim i međunarodnim festivalima.
Revija se nastavlja i sutra u kinu Kinoteka, kada će biti prikazani preostali filmovi te proglašeni najbolji radovi ovogodišnjeg izdanja. Nakon dodjele nagrada predviđeno je druženje autora, mentora i gostiju u Kinoteka Baru.
Ulaz na sve projekcije i dalje je slobodan za posjetitelje.
