Mladi filmaši oduševili su sve: Emotivne priče obilježile Reviju studentskih filmova u Kinoteci

Piše Veronika Miloševski,
Mladi filmaši oduševili su sve: Emotivne priče obilježile Reviju studentskih filmova u Kinoteci
Zagreb: IX. revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Film studentice Ivane Gregurić 'Jedan je deda' prikazao se na svečanom otvorenju i dobio dobre kritike. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici hrvatske filmske i kazališne scene

U kinu Kinoteka svečano je otvorena 'IX. Revija studentskih filmova Sveučilišta VERN’, koja i ove godine publici predstavlja najbolje radove studenata prijediplomskih studija Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja te Filmske i televizijske režije i produkcije.

Zagreb: IX. revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Radila sam na komediji o unuku i djedu koji je završena neželjenom izletu kako bi mama imala stan za sebe. Jako je feel good film, slatki romantični i nešto što mislim da možda fali malo na tržištu, da ljudi pogledaju i osjećaju se dobro i da im se vrati pozitiva i vedar duh. Posvećujemo je baki i djedu koji su preminuli i otišli u svjetlost. Oni se me potaknuli da upišem uopće studij na Vernu, pa je to sad jedan lijepi završetak njima u čast. Drago mi je da je dobio jako dobre već kritike i neke nagrade i da mi se otvaraju vrata - rekla nam je studentica Ivana Gregurić čiji se film 'Jedan je deda' prikazao na svečanom otvorenju.

24sata Zagreb: Revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prvog dana Revije prikazan je dio od ukupno 25 studentskih filmova različitih žanrova, igranih, dokumentarnih i animiranih ostvarenja, koja svjedoče o kreativnosti, talentu i profesionalnom pristupu mladih autora. Brojni posjetitelji imali su priliku pogledati radove nastale tijekom studija te upoznati novu generaciju filmskih stvaratelja.

Zagreb: IX. revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici hrvatske filmske i kazališne scene, među kojima su bili Zlatan Zuhrić, Ana Vilenica, Ljubomir Kerekeš, Goran Grgić, Ljubo Zečević, Slavko Juraga i drugi. Podršku studentima pružili su i njihovi mentori Vinko Brešan, Kristijan Milić, Neven Hitrec i Ivan Maloča, dok je među uzvanicima bio i redatelj Igor Šeregi, član stručnog žirija za dodjelu nagrada.

Za redatelja Jana Predojevića, ovo nije bio prvi ulazak u svijet filma, ali je predstavljao ključnu prekretnicu u njegovom radu. Prvi put je radio s osiguranim budžetom, što mu je, kako kaže, omogućilo da realizira ideje koje su prije bile nezamislive.

Zagreb: IX. revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

​- Pa nije mi prvi film koji sam radio, ali mi je bio prvi film koji sam radio s budžetom i to mi je omogućilo neke stvari da napravim koju nisam mogao disati - pojasnio je Predojević.

Ova financijska podrška, za koju je zahvalio Hrvatskom centru i Vernu, donijela je sa sobom i nove izazove, potaknuvši ga da istraži nove kreativne puteve i napravi iskorak u odnosu na svoje prethodne radove.

24sata Zagreb: Revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

​- Našao sam se u nekim novim izazovima. Išao sam probati napraviti nešto novo, za razliku od prošle stare više prvih filmova - dodao je.

Dok je Predojević imao iskustva s režijom, za njegovog kolegu Stipu Budića ovo je bio prvi susret s filmskim setom. Iskustvo je opisao kao zahtjevno, pogotovo u kontekstu studentske produkcije gdje su resursi često ograničeni.

​- Njemu ovo nije prvi film što je režirao, ali je meni prvi film - rekao je Budić.

Zagreb: IX. revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Istaknuo je kako rad u takvim uvjetima zahtijeva dodatni napor i snalažljivost cijele ekipe. Unatoč svim preprekama, ponosan je na ono što su uspjeli stvoriti.

​- Naravno, kad su resursi malo limitirani sa studentskim radovima, to je uvijek zahtjevnije. Ali, evo, ponosan sam što smo uspjeli progurati te crte i jedva čekam vidjeti što slijedi - zaključio je Budić.

 Radnja je usmjerena na intimnu priču o mladiću koji se nosi sa snažnim emocijama u jednom vrlo specifičnom trenutku.

Zagreb: IX. revija studentskih filmova studenata VERN-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

​- Emotivno razjarenog mladića koji odlazi na posljednju projekciju u kinu u kojoj se zatvara - kratko je opisao radnju Predojević, ostavljajući gledateljima da sami otkriju dublje slojeve priče.

Posebnu pažnju publike privukli su filmovi koji su već izazvali interes javnosti, poput "Posljednje projekcije", snimljene u kinu Europa neposredno prije njegove obnove, te filma "Jedan je deda", koji je već nagrađivan na domaćim i međunarodnim festivalima.

Revija se nastavlja i sutra u kinu Kinoteka, kada će biti prikazani preostali filmovi te proglašeni najbolji radovi ovogodišnjeg izdanja. Nakon dodjele nagrada predviđeno je druženje autora, mentora i gostiju u Kinoteka Baru.

Ulaz na sve projekcije i dalje je slobodan za posjetitelje.

