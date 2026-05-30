U PONEDJELJAK

Počinje IX. Revija studentskih filmova sveučilišta VERN

Piše 24sata,
Počinje IX. Revija studentskih filmova sveučilišta VERN
Foto: VERN A7iii Petar Vucetic

U kinu Kinoteka tijekom dva dana bit će prikazano 25 igranih, dokumentarnih i animiranih ostvarenja mladih autora

Zagreb će početkom lipnja ponovno postati mjesto susreta mladih filmskih autora, njihovih mentora i ljubitelja sedme umjetnosti. U kinu Kinoteka 1. i 2. lipnja održat će se IX. Revija studentskih filmova Sveučilišta VERN’, tijekom koje će publika imati priliku pogledati 25 studentskih ostvarenja različitih žanrova - od igranih i dokumentarnih do animiranih filmova.

Reviju organiziraju studenti prijediplomskih studija Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja te Filmske i televizijske režije i produkcije, a program donosi presjek najboljih radova nastalih tijekom protekle akademske godine.

Foto: VERN

Svečano otvorenje zakazano je za ponedjeljak, 1. lipnja u 14.30 sati, dok prve projekcije počinju u 15 sati. Podršku mladim autorima pružit će brojna poznata imena domaće filmske i kazališne scene, među kojima su Zlatan Zuhrić, Ana Vilenica, Ljubomir Kerekeš, Goran Grgić, Ljubo Zečević i Slavko Juraga.

Otvorenju će prisustvovati i redatelj Igor Šeregi, član stručnog žirija koji će odlučivati o nagradama, kao i mentori studenata - Vinko Brešan, Kristijan Milić, Neven Hitrec i Ivan Maloča.

Foto: VERN A7iii Petar Vucetic

Među filmovima koji će biti prikazani posebno se ističe 'Posljednja projekcija', snimana u nekadašnjem kinu Europa neposredno prije njegove obnove, dok je 'Jedan je deda' već privukao pozornost na festivalima i osvojio nekoliko nagrada.

Drugog dana Revije bit će proglašeni najbolji filmovi te dodijeljene nagrade autorima, nakon čega slijedi druženje uz domjenak u Kinoteka Baru. Ulaz na sve projekcije je slobodan, a organizatori pozivaju publiku da podrži novu generaciju hrvatskih filmaša i iz prve ruke vidi što stvaraju mladi autori.

