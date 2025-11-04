Mladolik izgled mu je pomogao da dođe do uloge života, no kasnije mu je to bilo prokletstvo

Ralph George Macchio Jr. rođen je 4. studenoga u New Yorku. Imao je samo tri godine kada je krenuo na step, a otkrio ga je agent dok je izvodio imitaciju Eddieja Cantora na lokalnom plesnom recitalu sa 16 godina. Počeo je odlaziti na audicije za reklame, no kao tinejdžer nije bio presretan idejom da se bavi glumom. Jednom je prilikom čak prijatelja poslao na sastanak na kojem se on trebao pojaviti jer mu se nije dalo baviti time. Unatoč svemu, dobio je ulogu u seriji "Eight is Enough" te su ga odmah proglasili teen zvijezdom. Čim je serija završila, otišao je na audiciju za film "The Outsiders" Francisa Forda Coppole te je 1983. glumio uz bok Tomu Cruiseu i Patricku Swayzeu. Godinu kasnije ostvario je svoju najpoznatiju ulogu karijere.

Kao Daniel LaRusso u filmu "Karate Kid" osvojio je čitav svijet, a za njim su ludovale obožavateljice. Tinejdžer kojeg borilačkoj vještini podučava lukavi sensei Miyagi u stvarnom je životu tada imao 22 godine. Mladolik izgled bio je savršen za ulogu u "Karate Kidu", no bilo mu je teško doći do ozbiljnijih uloga. Bio je prava filmska zvijezda te je glumio u nastavcima filma i kasnije u novoj verziji. Karijera mu je stagnirala, no Macchio se snašao. Krajem 80-ih je osvojio Broadway te je 1992. dobio još jednu zapaženu ulogu. Glumio je u filmu "My Cousin Vinny" s Marisom Tomei i Joeom Pescijem te je ponovno zablistao pred kamerama, no daljnje uloge nije uspio dobiti.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Narednih godina pojavio se kao gost u nekoliko TV serija i filmova, a 2011. se natjecao i u showu "Ples sa zvijezdama". Glumac je istaknuo kako mu je upravo taj show bio trenutak koji je "pokopao" njegovu karijeru. "Karate Kid" je dobio i nastavak u obliku TV serije pod imenom "Cobra Kai" te je Macchio 2018. godine reprizirao svoju legendarnu ulogu. Serija je završila sa snimanjem ove godine nakon šest sezona i 65 epizoda.

Ralph Macchio je 2022. objavio memoare u kojima je opisao čitavu pozadinu snimanja "Karate Kida" i "Cobra Kaija".

Foto: Hubert Boesl

Glumac je na privatnom planu stabilno u braku. Svoju suprugu Phyllis Fierro poznaje od 15. godine, a upoznala ih je njegova baka. Pred oltar su stali 1987. godine te su u braku dobili dvoje djece, Juliju i Daniela. Julia se pojavila s glumcem u 4. i 5. sezoni serije "Cobra Kai". Privatni život Macchio nikada nije previše eksponirao javnosti, a uvijek je komentirao kako mu je obitelj pravi blagoslov.

Zanimljivo, Macchio je crni pojas u karateu dobio tek u travnju ove godine, nešto više od 40 godina nakon snimanja "Karate Kida".