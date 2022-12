Mlikota: 'Zadnji dan života Ive Gregurevića nije slučajnost'

Sretan sam, ali malo i tužan, jer je ovo kraj puta dugog tri godine, i to u kući u kojoj je Ivo proveo 40 godina, rekao je glumac Vedran Mlikota (53), priređivač i inicijator nastajanja monografije o Ivi Gregureviću u srijedu popodne u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Foto: Neva Žganec/PIXSELL

Redatelj Branko Schmidt (65), glumica Zrinka Cvitešić (43), dr. sc. Ante Žužul (75), ravnatelj Školske knjige, u čijoj je nakladi knjiga izašla, složili su se s Mlikotom kad je rekao da je Gregurević najbolji hrvatski filmski glumac. Ivo Gregurević nas je napustio na Novu godinu 2019., a Mlikota se prisjetio kako je druženje na Silvestrovo potaknulo ideju o monografiji.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Zadnji dan njegova života nije slučajnost. Sjedili smo u Frankopanskoj 31. 12. 2018., upitao sam ga je li pročitao knjigu Rajka Grlića 'Neispričane priče' u kojoj ga Rajko spominje, rekao mi je da nije. Skoknuo sam do knjižare i poklonio mu knjigu, pa ga pitao zašto on nema monografiju - rekao je Mlikota, na što mu je Ivo tad odgovorio: ''Ma, tko će to napraviti...''.

- Hajmo nas dvoje zajedno - predložio mu je Mlikota i dodao kako je nakon Ivine smrti ta monografija za njega postala moralna i prijateljska obaveza.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ivo Gregurević u impozantnoj glumačkoj karijeri odigrao je 196 uloga, od kojih 36 u kazalištu, 116 na filmu, šest u radiodramama i 38 u televizijskim serijama.

- Glumaca je takvih malo, ljudi još manje, Brando u Americi je bio jedan. Vremena više nema, ali tebe, Ivo, u svima nama ima. Zauvijek - pročitala je Zrinka Cvitešić svoj tekst iz monografije.

Glumica je ispričala kako joj je uvijek glupo kad je novinari pitaju kako joj je glumiti s velikim filmskim zvijezdama, jer je Zrinka s 24 godine s Gregurevićem dva mjeseca snimala film ''Što je muškarac bez brkova''. Odlučila je na njihova pitanja ubuduće odgovarati s uspoređivanjem dviju monografija. Cvitešić je zatim iz velike crne torbe izvadila monografiju Marlona Branda te su svi mogli vidjeti kako je knjiga holivudskoga glumca znatno tanja od Gregurevićeve.

