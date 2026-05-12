Mnogi nisu vjerovali da može glumiti rock legendu, karijera mu je tada dosegla novu razinu

Rami Malek danas je jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda, no njegov put do svjetske slave nije bio lak. Rođen je 12. svibnja 1981. godine u Los Angelesu kao sin egipatskih imigranata. Njegovi roditelji stigli su u SAD u potrazi za boljim životom, a upravo je njihova žrtva ostavila snažan trag na budućeg glumca. Rami ima identičnog brata blizanca Samija, koji je rođen samo četiri minute nakon njega. Iako fizički gotovo identični, braća su razvila potpuno različite osobnosti i karijere. Sami je kasnije postao učitelj. Malek često ističe koliko mu je obitelj bila važna tijekom odrastanja te da je zahvaljujući roditeljima razvio snažan osjećaj discipline.

Nakon završetka srednje škole u Los Angelesu upisao je Sveučilište Evansville u Indiani, gdje je diplomirao glumu 2003. godine. Po povratku u Los Angeles nije ga dočekao glamur Hollywooda, već godine audicija i manjih televizijskih uloga. Pojavljivao se u serijama poput "Gilmorice" i "Medij", a prvu veću priliku dobio je u humorističnoj seriji "The War at Home".

Filmski debi ostvario je 2006. godine u filmu "Night at the Museum", gdje je glumio faraona Ahkmenraha. Iako se radilo o sporednoj ulozi, publika ga je brzo zapamtila zbog neobične pojave i intenzivnog pogleda. Ulogu je ponovio i u nastavcima filma, a zatim su uslijedili ozbiljniji projekti poput HBO-ove ratne serije "The Pacific", gdje je prvi put pokazao puni glumački raspon.

World Premiere of 'Bohemian Rhapsody' | Foto: Gary Mitchell/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Pravi proboj dogodio mu se 2015. godine kada je dobio glavnu ulogu Elliota Aldersona u psihološkoj drami "Mr. Robot". Malek je za tu ulogu osvojio nagradu Emmy, Zlatni globus te brojne druge nagrade, postavši prvi glumac egipatsko-američkog podrijetla koji je osvojio Emmy za glavnu mušku ulogu.

Njegova karijera dosegla je novu razinu kada je odabran za ulogu legendarnog Freddieja Mercuryja u filmu "Bohemian Rhapsody". Mnogi su u početku sumnjali može li Malek utjeloviti jednu od najvećih rock ikona svih vremena, no nakon premijere 2018. godine kritičari su bili oduševljene. Njegova transformacija bila je toliko uvjerljiva da je osvojio Oscara za najboljeg glumca.

Nakon Oscara nastavio je birati zahtjevne i mračne uloge. Veliku pažnju privukao je i kao negativac Safin u filmu o Jamesu Bondu "No Time to Die". Zanimljivo je da je Malek inzistirao kako njegov lik ne smije biti stereotipni terorist definiran religijom ili etničkim podrijetlom.

The 91st Academy Awards - Press Room - Los Angeles | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Iako je postao jedna od najvećih zvijezda svoje generacije, Malek je ostao izrazito povučen kada je riječ o privatnom životu. Rijetko koristi društvene mreže, gotovo nikada ne dijeli detalje privatnosti i poznat je po tome što izbjegava holivudski glamur kad god može. U intervjuima je često govorio da mu je slava pomalo neugodna te da bi najradije ostao “anoniman”. Za razliku od introvertnog Elliota iz serije "Mr. Robot", kaže da je privatno vrlo društven i emotivan čovjek koji voli razgovarati s nepoznatim ljudima i slušati njihove životne priče.

U ljubavnom životu također je uvijek bio vrlo diskretan. Tijekom snimanja filma "Bohemian Rhapsody" zaljubio se u britansku glumicu Lucy Boynton, s kojom je bio u vezi nekoliko godina. Par je rijetko javno govorio o odnosu, ali su često zajedno dolazili na filmske premijere i dodjele nagrada. Nakon prekida 2023. godine Malek je započeo vezu s britanskim glumcem Emmom Corrin, poznatom po ulozi princeze Diane u seriji "Kruna". Njihova veza dugo je bila obavijena tajnom, no Malek je u jednom rijetkom intervjuu Corrin opisao kao “fascinantnu” i “neobično posebnu osobu”.

Malek je 2021. posjetio Lijepu Našu, a onda je za IN Magazin komentirao kako mu se svidjelo kod nas.

- Obožavam Hrvatsku, bio sam tamo dva puta u zadnje dvije godine. Nešto je izuzetno posebno u vašoj zemlji i stanovnicima. Samo izljevi ljubavi od svih kad god sam tamo - izjavio je Malek.