Mnogi ostali bez riječi: Tarik Filipović objavio spektakularan prizor s oproštaja od Halida

Mnogi su se u nedjelju okupili na zagrebačkom Zrinjevcu kako bi odali počast legendarnom pjevaču Halidu Bešliću koji je preminuo prošloga tjedna u 72. godini. Među okupljenima su bili Tarik Filipović i njegova supruga Lejla. Glumac i voditelj je kasnije na društvenim mrežama objavio snimku koja je mnoge ostavila bez riječi...

- Zagreb za Halida. Sve isto je... ali ništa isto nije... - kratko je napisao Filipović. Na snimci se vidi kako su okupljeni osvijetlili Zrinjevac bljeskalicama na mobitelima uz pjesmu.

Zagrebačko okupljanje prvotno je bilo planirano ispred Hrvatskog narodnog kazališta, no zbog velikog interesa i zatvorenih prometnica zbog Zagrebačkog maratona, lokacija je u posljednji trenutak premještena na Zrinjevac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Događaj je bio dio šire inicijative Enisa Bešlagića, kojom se istoga dana u brojnim gradovima diljem Balkana i svijeta odala počast Halidu i njegovoj glazbi.