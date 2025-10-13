Obavijesti

EMOTIVAN TRENUTAK NA ZRINJEVCU

Mnogi ostali bez riječi: Tarik Filipović objavio spektakularan prizor s oproštaja od Halida

Zagreb: Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

'Zagreb za Halida. Sve isto je... ali ništa isto nije', napisao je glumac i voditelj na društvenim mrežama uz snimku na kojoj se vidi mnoštvo fanova koji su se došli oprostiti od glazbene legende

Mnogi su se u nedjelju okupili na zagrebačkom Zrinjevcu kako bi odali počast legendarnom pjevaču Halidu Bešliću koji je preminuo prošloga tjedna u 72. godini. Među okupljenima su bili Tarik Filipović i njegova supruga Lejla. Glumac i voditelj je kasnije na društvenim mrežama objavio snimku koja je mnoge ostavila bez riječi... 

TUGA DILJEM LIJEPE NAŠE Hrvatska je plakala za Halidom
Hrvatska je plakala za Halidom

- Zagreb za Halida. Sve isto je... ali ništa isto nije... - kratko je napisao Filipović. Na snimci se vidi kako su okupljeni osvijetlili Zrinjevac bljeskalicama na mobitelima uz pjesmu. 

Zagrebačko okupljanje prvotno je bilo planirano ispred Hrvatskog narodnog kazališta, no zbog velikog interesa i zatvorenih prometnica zbog Zagrebačkog maratona, lokacija je u posljednji trenutak premještena na Zrinjevac. 

Događaj je bio dio šire inicijative Enisa Bešlagića, kojom se istoga dana u brojnim gradovima diljem Balkana i svijeta odala počast Halidu i njegovoj glazbi.

FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.

