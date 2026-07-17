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I PRIJE JE IZBIVAO

Mnogi primijetili da ga nema! Iz Dobro jutro, Hrvatska objavili: 'Mirko Fodor se napokon vratio'

Piše Maša Mai Čigir,
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Mnogi primijetili da ga nema! Iz Dobro jutro, Hrvatska objavili: 'Mirko Fodor se napokon vratio'
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Foto: screenshoot/facebook
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Gledatelji popularne jutarnje emisije 'Dobro jutro Hrvatska' primijetili su odsutnost voditelja Mirka Fodora, a iz emisije su sada objavili veliku vijest

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Nakon što je neko vrijeme bio odsutan s malih ekrana, voditelj Mirko Fodor vratio se u studio emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Vijest o povratku svima omiljenog voditelja potvrdili su iz same emisije, uz fotografiju na kojoj poziraju Mirko i njegova emisijska kolegica Maja Ciglenečki. 

- Mirko nam se napokon vratio, ugostili smo svjetsku prvakinju u kuglanju Anju Vicković, a Ivana Vilović ugostila je povratnicu iz Kanade - napisali su u objavi i tako razveselili brojne gledatelje koji su primjetili voditeljevu odsutnost. 

Mirko Fodor i ranije je imao kraće pauze, a početkom godine operirao je kuk pa je zbog toga privremeno izbivao iz programa te se u emisiju vratio nakon mjesec dana i izazvao niz pozitivnih reakcija, a tako je bilo i ovog puta.

- Dobri naš Mirkec pa bez njega nema ništa. Mirkec je zaštitni znak emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Baš mi je drago da se vratio! - napisao je jedan pratitelj. 

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Mirko Fodor vratio se tako u dobro poznati ritam jutarnjeg programa, a ekipa 'Dobro jutro, Hrvatska' poručuje kako je emisija sada opet u punom sastavu.

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