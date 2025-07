Mnogi se opraštaju od Ozzyja: 'Bio je pionir, vodeća sila, divan čovjek. Uvijek ćemo te voljeti'

Svijet je u utorak potresla vijest o smrti legendarnog glazbenika Ozzyja Osbournea. Osnivač i pjevač Black Sabbatha, poznat kao 'Princ tame' i 'Kum heavy metala' preminuo je u dobi od 76 godina.

- Riječima se ne može opisati tuga koju sada osjećamo jer je naš voljeni Ozzy jutros preminuo. Umro je okružen ljubavlju - priopćila je glazbenikova obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Queens of the Stone Age u Zagrebu se oprostili od Ozzyja

Pokretanje videa... 01:28 Queens of the Stone Age za Ozzija | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Na društvenim mrežama se mnogi opraštaju od glazbene legende, a među njima su i brojni velikani poput Aerosmitha, Roda Stewarta, Korna...

- Srca su nam se slomila nakon vijesti da je naš rokerski brat, Ozzy Osbourne, preminuo. Bio je glas koji je promijenio glazbu zauvijek. Od Black Sabbatha do njegove solo karijere, Ozzy je redefinirao što znači biti 'heavy'. To je radio punog srca i divljeg duha kakvog je samo on mogao donijeti. Naša ljubav ide Sharon, njegovoj obitelji i milijunima diljem svijeta koji su osjećali njegovu vatru. Rokaj dalje, Ozzy. Nedostajat ćeš nam, ali nikad nećeš biti zaboravljen - poručili su članovi benda Aerosmith na društvenim mrežama.

Bend Motorhead također se oprostio od Ozzyja na društvenim mrežama.

- Izgubili smo dragog, dragog prijatelja danas. Ozzy je bio pionir, vodeća sila u hard rocku i heavy metalu, i divan čovjek - poručili su te dodali kako su Lemmy Kilmister, frontmen Motorheada koji je preminuo 2015. godine, i Ozzy bili bliski te da su 'uživali su brojnim avanturama tijekom desetljeća'.

- Počivaj u miru, Ozzy. Uvijek ćemo te voljeti i slaviti - napisali su.

Rod Stewart kratko je poručio: 'Zbogom, Ozzy. Lijepo spavaj, prijatelju. Vidimo se gore, bolje kasnije nego prije'.

Bend Korn također se oprostio od Osbournea na društvenim mrežama.

- Ozzy nas je odveo na našu prvu veliku turneju. On i Sharon su nam prezentirali našu prvu zlatnu ploču. Naučio nas je toliko puno o glazbenoj industriji, i divili smo mu se. Voljet ćemo te zavijek, Prinče tame. Hvala na svim nezaboravnim uspomenama i što si nam utabao put. Šaljemo našu najdublju ljubav Sharon i obitelji Osbourne - napisali su.

Članovi benda Metallica napisali su kako je 'nemoguće riječima opisati što je Ozzy Osbourne' značio za njih.

- Heroj, ikona, pionir, inspiracija, mentor i, najbitnije od svega, prijatelj. Ozzy i Sharon vjerovali su u nas i promijenili su naše živote i karijere - napisali su te dodali kako ih je vijest o smrti shrvala te su izrazili sućut Ozzyjevoj udovici i njegovoj obitelji, članovima benda i prijateljima.

- Iza njega ostaje nevjerojatna ostavština i nedostajat će nam - poručili su.

Ozzy Osbourne započeo je karijeru hitovima Black Sabbatha poput "Paranoid", "War Pigs" i "Sabbath Bloody Sabbath". Na temelju njih, ali i niza solo albuma nakon razlaza s bendom, prodao je preko 100 milijuna ploča u svijetu.

Kombinirao je žestoke rifove i mračne teme, od depresije i rata do apokalipse. Kao izvođač, Osbourne je gađao publiku sirovim mesom, a 1982. jedan mu je obožavatelj na pozornicu bacio šišmiša.

Ozzy je uporno tvrdio da je mislio da se radi o gumenoj igrački sve dok ga nije zagrizao, shvatio svoju pogrešku i brzo otišao u bolnicu kako bi se cijepio protiv bjesnoće. Kasnije je prodavao igračke šišmiša kojima se može otkinuti glava.

Foto: Andrew Winning

Osbourne je bio redovita meta konzervativnih i religijskih skupina zabrinutih zbog negativnih učinaka rock glazbe na mlade ljude. Uvijek je priznavao ekscese u vlastitom životu i tekstovima, no ismijavao je tvrdnje o tome da ozbiljno štuje vraga.

"Učinio sam neke loše stvari u svoje vrijeme. No, ja nisam vrag. Ja sam samo John Osbourne: dijete radničke klase iz Astona, koje je ostavilo svoj posao u tvornici i otišlo tražiti dobru zabavu", rekao je u svojoj biografiji iz 2010.

John Michael Osbourne bio je četvrto od šestero djece i odrastao je u četvrti Aston u gradu Birminghamu u srednjoj Engleskoj. Imao je poteškoća zbog disleksije, napustio je školu s 15 godina, radio niz poslova, a u jednom trenutku je služio i kraću zatvorsku kaznu zbog provale.

A tada je došao Black Sabbath.

Kad mu je dodijala tlaka redovnog posla, među ostalim i u klaonici, Ozzy je u trgovini gramofonskih ploča ostavio oglas da traži bend. To je s vremenom dovelo do toga da je sa svojim školskim kolegom i gitaristom Tony Iommijem, basistom i tekstopiscem Geezerom Butlerom i bubnjarom Bill Wardom osnovao bend.

"Kada sam odrastao, da ste me stavili uza zid s drugom djecom iz moje ulice i pitali me tko će od nas doživjeti 60 godina, imati petero djece i četvero unučadi s kućama u Buckinghamshireu i Kaliforniji, ne bih se kladio na sebe, nema šanse".

Bio je uhićen i zbog uriniranja po spomeniku Alamo, posvećenom Teksaškom ratu za nezavisnost. Izbacili su ga iz koncentracijskog logora Dachau jer je ondje bio pijan i neprimjereno se ponašao, a uperio je i pištolj prema bubnjaru iz Black Sabbatha kada je bio na lošem 'tripu' LSD-a.

Foto: Lucy Nicholson

Sve to je doprinijelo njegovoj legendi, ali u stvarnosti većina njegovog ponašanja nije bila ni privlačna ni glamurozna.

Nakon što je napustio Black Sabbath 1979. zbog sve većih napetosti s drugim članovima, Osbourne je imao dugotrajnu solo karijeru tijekom koje je objavio više od deset albuma, piše BBC. Njegov debitantski solo singl "Crazy Train" vjerojatno je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.

Preporođeni Ozzy stekao je legije novih fanova nakon što je postao zvijezda američke televizijske serije "The Osbournes".

Kamere su slijedile rock legendu po njegovoj ogromnoj kući kako govori teškim birmingemskim naglaskom i začuđeno promatra ludorije svoje šašave obitelji, što je format koji im je svima osigurao mnoštvo novih obožavatelja.

Ozzy je 2003. slomio vrat nakon što je pao s quada, a iste godine mu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest. Pri padu 2019. ozlijedio je i kralježnicu.

Prije svega dva tjedna, izveo je oproštajni nastup s Black Sabbathom u svom rodnom gradu Birminghamu.

Foto: ANWA

Jedan od najluđih frontmena glazbe, Osbourne je nastupio sjedeći na crnom prijestolju, ponekad se činilo kao da plače pred oduševljenom publikom koja je upijala hitove Sabbatha.

"Nemate pojma kako se osjećam. Hvala vam od srca", rekao je tada Osbourne.

Osbourneova obitelj uključuje njegovu suprugu i menadžericu Sharon, petero djece, uključujući dobro poznate Jacka, Kelly i Aimee te nekoliko unučadi.