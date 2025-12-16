Moamer Kasumović odrekao se nagrade koju je dobio 2017.

Ime glumca Moamera Kasumovića posljednjih se dana ponovno našlo u središtu pozornosti nakon što je osuđen zbog bludnih radnji nad maloljetnikom. Kako je prenio Vijesti Online, pažnju javnosti izazvala je odluka vezana uz priznanje koje je dobio prije nekoliko godina.

Kasumović je odlučio odustati od nagrade 3. januar, najvećeg općinskog priznanja Bijelog Polja, koje mu je dodijeljeno 2017. godine. Njegova odluka dolazi nakon višemjesečnih rasprava u lokalnoj politici te zahtjeva od pojedinih vijećnika da mu se nagrada oduzme.

Naime, vijećnik Demokrata Crne Gore Marko Đukič ranije je na sjednici Skupštine općine zatražio oduzimanje priznanja, pozivajući se na Kasumovićevu pravomoćnu osudu za kazneno djelo počinjeno u Sarajevu. Iako su doneseni zaključci prema kojima bi se priznanja trebala oduzimati osobama pravomoćno osuđenima za teška kaznena djela, formalna odluka o oduzimanju nagrade nikada nije donesena.

Zbog cijele situacije, Klub vijećnika Demokrata najavio je i bojkot sudjelovanja u izboru ovogodišnje Trećejanuarska nagrade. Kasumović se Skupštini obratio i pisanim putem, naglasivši da se priznanja odriče kako bi, kako navodi, sačuvao njegovo dostojanstvo i spriječio daljnje kontroverze.

- Poštovane članice i članovi Skupštine Općine Bijelo Polje. Ovim putem želim da Vas obavijestim da se odričem 3. januarske nagrade Općine Bijelo Polje, za koju sam bio predložen i izabran. - započeo je Moamer.

- Ovu odluku donosim isključivo iz razloga što ne želim da priznanje koje bi trebalo da afirmira istinske društvene i kulturne vrijednosti bude dovedeno u kontekst političkih prepucavanja, podjela ili bilo kakve instrumentalizacije - dodao je Kasumović.

- Istovremeno, želim jasno istaknuti da se ovim činom ni na koji način ne umanjuje moja zahvalnost, niti osjećaj časti koji sam imao - i koji i dalje imam - zbog činjenice da je moj rad prepoznat i predložen za jedno od najznačajnijih općinskih priznanja - zaključio je Moamer.

Podsjetimo, glumca Moamera Kasumovića u rujnu 2024. osudili su na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludničenja nad maloljetnom osobom, a kako je bilo potvrđeno je za N1 BiH iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo. Nakon toga iz Općinskog suda Sarajevo, potvrđeno je za Avaz.ba da je Kasumović otkupio kaznu uplativši 36.500 KM odnosno za 18.250 eura te nije išao u zatvor. Nedugo nakon toga, Kasumović je trebao biti i protagonist nove serije Isovića 'Halo taxi', no produkcija serije naglo je otkazana. Zatim se saznalo da je imao i više žrtava. Inače, po prvi puta o svemu Kasumović se oglasio u listopadu 2024 kada je na crnogorskom portalu Pobjeda.me objavljen komentar glumčevog odvjetnika Mihaila Volkova. U autorskom tekstu Volkov optužuje Općinski sud BiH da je prekršio niz pravila pa tvrdi da to 'onda logično nameće i pitanje je li sam Kasumović zakonito osuđen i je li uopće kriv'.

