Moby je sletio u Pulu, dočekali ga s cvijećem u zračnoj luci

Izuzetno nam je zadovoljstvo poželjeti dobrodošlicu apsolutnom vizionaru i jednoj od najvećih ikona elektroničke glazbe uoči sutrašnjeg koncerta u rasprodanoj Areni, ujedno i njegovog prvog nastupa u Hrvatskoj, poručili su iz Zračne luke Pula nakon što je američki glazbenik Moby sletio u Istru.

Američkog glazbenika ondje su dočekali s buketom cvijeća, a fotografijom njegova dolaska pohvalili su se i na društvenim mrežama.

Moby će u četvrtak prvi put nastupiti pred hrvatskom publikom, a njegov koncert u pulskoj Areni već je rasprodan. Dolazak u Pulu dio je velike europske turneje na kojoj predstavlja novi scenski program. Više tisuća obožavatelja u Areni će uživati u presjeku njegove karijere, od bezvremenskih hitova 'Porcelain', 'Natural Blues', 'Why Does My Heart Feel So Bad?' i 'Lift Me Up' do pjesama s novog albuma 'Future Quiet'.

Moby je tijekom karijere postao jedno od najpoznatijih imena elektroničke glazbe, a surađivao je s brojnim svjetskim glazbenicima, među kojima su David Bowie, Daft Punk i Ozzy Osbourne.