Ješe: Biebera je bolje imati na savjesti nego na koncertu. Rooney: Half time show? S..nje

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine ostat će upamćeno ne samo po nogometu, već i po presedanu koji je duboko podijelio sportski svijet, prvom "half-time showu" u povijesti turnira. Spektakl po uzoru na američki Super Bowl produžio je pauzu između poluvremena na rekordnih 27 minuta i 22 sekunde, gotovo dvostruko više od propisanih 15, pokrenuvši lavinu reakcija i otvorivši globalnu debatu o takozvanoj amerikanizaciji najvažnije sporedne stvari na svijetu. Dok su milijuni gledatelja uživali u nastupima glazbenih megazvijezda, nogometni puristi i brojni stručnjaci izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog narušavanja tradicije i potencijalnog utjecaja na zdravlje igrača.

Brutalna kritika Waynea Rooneyja

Na travnjaku stadiona MetLife u New Jerseyju, dok je na semaforu stajalo 0-0, odvijao se pravi glazbeni show. Pod kuratorskom palicom Chrisa Martina iz benda Coldplay, nastupila je impresivna lista zvijezda: Madonna je otvorila program u pratnji brazilskih legendi Ronaldinha i Ronalda, a slijedili su je BTS, Shakira i Justin Bieber, kojeg su na pozornicu uveli glumci iz popularne serije "Ted Lasso".

Međutim raskošna produkcija nije impresionirala sve. Najoštriji u kritici bio je legendarni engleski napadač i sadašnji stručni komentator BBC-a Wayne Rooney čija je brutalno iskrena reakcija postala viralna. Na pitanje voditeljice koji mu je bio najdraži dio showa, Rooney je bez oklijevanja odgovorio.

​- Bit ću iskren, moj najdraži dio bio je kad je završilo.

Nakon što su se ostali gosti u studiju nasmijali, nastavio je u istom tonu.

​- Volim mnoge od tih izvođača, ali mislim da je bilo s*anje. Stvarno. Jednostavno me nije dodirnulo. Želim da se nogomet vrati. Volim Burna Boya, Biebera, Shakiru. Ali ovo je bilo bezlično.

🗣️ Wayne Rooney to @BBCSport on the half-time show. “I like a lot of them artists, but I thought it was crap” pic.twitter.com/FEBdDwHA17 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 19, 2026

'Amerikanizacija' u fokusu svjetskih medija

Rooneyjev komentar sažeo je osjećaj mnogih nogometnih tradicionalista. Produženo poluvrijeme i glazbeni spektakl jasan su pokazatelj trenda koji svjetski mediji nazivaju "amerikanizacijom" nogometa. Uzor u Super Bowlu, gdje je poluvrijeme preraslo u događaj za sebe, očit je, a namjera Fife da finale Svjetskog prvenstva pretvori u globalni spektakl koji nadilazi sport postala je jasnija no ikad.

Ovaj trend nije se zaustavio samo na poluvremenu. Pobjedničkoj momčadi namijenjeni su i šampionski prsteni, tradicija duboko ukorijenjena u američkim profesionalnim sportovima poput NFL-a i NBA lige, što je dodatno potaknulo rasprave o gubljenju identiteta nogometa pod utjecajem američkog tržišta.

Reakcije medija diljem svijeta bile su podijeljene. Dok je brazilski portal VEJA događaj opisao kao povijesni trenutak koji finale diže na razinu Super Bowla, drugi su bili znatno kritičniji. Kanadski The Globe and Mail oštro je kritizirao američki utjecaj na turnir, dok su njemački mediji imali umjereniji pristup. Bivši njemački golman Jens Lehmann izjavio je kako je zabava dio sporta te da mnogi navijači dolaze upravo zbog takvih zvijezda.

- Ne znam što je ovdje bilo dobro. Možda Madonna i Shakira, a Biebera je bolje imati na savjesti nego na koncertu - rekao je bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe u studiju Americane na HTV-u.

Upozorenja stručnjaka: Igrači u opasnosti

Osim kulturoloških i tradicionalnih prigovora, najozbiljnija upozorenja stigla su iz svijeta sportske medicine. Stručnjaci su dugo upozoravali da pauza koja se približava 30 minuta može ozbiljno kompromitirati fizičku spremu igrača i značajno povećati rizik od ozljeda. Prema pravilima Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB), pauza ne smije trajati duže od 15 minuta, a upravo je Fifa, kao članica tog tijela, prekršila vlastito pravilo.

Pedro Flores, profesor i istraživač sa Sveučilišta Colima, u razgovoru za AS objasnio je sedam ključnih negativnih efekata. Prvi je pad tjelesne temperature, i do dva stupnja, što izravno povećava rizik od ozljeda mišića.

- Nakon samo 10 do 15 minuta neaktivnosti, studije su pokazale pad u performansama sprinta do 2,4 posto. Svi osjetimo ukočenost kad se ohladimo nakon vježbanja. Ako se ne primijene odgovarajuće strategije, izvedba neće biti na najvišoj razini - objasnio je Flores.

Dodao je kako se smanjuje i neuromuskularna aktivacija, što utječe na vrijeme reakcije, snagu mišićne kontrakcije i tehničku preciznost. Usporava se i protok krvi, što smanjuje dostavu kisika mišićima pri povratku u igru. To dovodi do povećanog osjećaja napora i umora, a igrači to često opisuju kao osjećaj "teških nogu" na početku drugog dijela. Takva duga pauza, zaključuje Flores, privremeno ugrožava izvedbu i čini igrače ranjivijima na ozljede, grčeve i istegnuća, posebno mišića potkoljenice i bedara.

*uz korištenje AI-ja