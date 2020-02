Moda na selu: Štalu su čistile u visokim petama, padale u blato

Voditeljica Marijana Batinić (38) kroz show 'Ljubav je na selu' pokušava farmerima iz cijele Hrvatske pronaći onu 'pravu'. Nije joj lako. U emisiji želi sudjelovati što više djevojaka, a samo nekoliko sretnica ima priliku otići kod svog odabranika na farmu kako bi postali bliži i kako bi se 'rodila' ljubav.

Ne uspiju se svi zaljubiti, a neke djevojke u showu ne traže samo ljubav već im je bitno da ispred kamera uvijek budu dotjerane, našminkane i u visokim potpeticama neovisno na kojoj se lokaciji na selu našle i koje im poslove farmeri zadali.

Tako su u ovoj sezoni djevojke Hakijine Špage (41) stigle u Konjic. Hakijin pomagač stigao je pred Ines Petrić (47) , Marijanu Črlenec (29) i Nikolinu Sajević (19) koje nisu ni slutile što ih čeka. Naime, s čamcem su morale doći do Hakijine kuće, a problem su im stvarale štikle. Hakijin pomagač pokušavao im je pomoći da se spuste niz brdašce kako bi došle do čamca.

- Skidaj štikle, divljina je, snađi se - bodrile su jedna drugu. Djevojke su ubrzo shvatile kako su potpuno promašile svoje odjevne kombinacije za dolazak kod farmera. Iako su Marijana i Ines bile hrabre i odmah uskočile u čazam za rafting, Nikolini nije bilo kako ući. Cijelo se vrijeme jadala kako se boji.

- Govorile su mi da idem, da se opustim, ali prepala sam se jer možeš iskriviti nogu i povrijediti se - komentirala je svoje zaprepaštenje najmlađa kandidatkinja Nikolina pa se pravdala: 'Da sam znala gdje idem, obula bih druge cipele'.

Prošle godine dogodila se slična situacija. Farmeri su se potrudili prirediti djevojkama dočeke koje će one još dugo pamtiti, ali neke kandidatkinje, po odabiru odjeće, nisu shvatile da odlaze na selo. Tako smijeha nije nedostajalo kada su momci vidjeli kako su se neke obukle za život na selu. U blatu do grla one su 'gacale' u štiklama vukući za sobom teške kofere pune svečanih haljina.

Natjecateljica Victoria Memić (22), visoka 182 centimetara, obula je štikle na radni kombinezon i sve 'začinila' svečanom torbicom. Tako odjevena uputila se čistiti štalu s kravama Jovana Karapandže (32) iz Mlake Antinske kraj Vinkovaca.

- Dobro Victoria u štiklama si došla!? Nisi došla u grad! - bila je uzrujana Ružica Lazarević (33) iz Zagreba. No, Victoria se nije obazirala na njezine komentare.

Modna pista na selu nije izostajala ni 2014. kad su djevojke pohrlile na Brač kod Dane Bezmalinovića (64). Osim visokih peta na putu do farmera sjele su na prtljagu i šminkale se.

Kod Bračanina prijavila se Vita Maslačak (44), koja inače obožava starije muškarce, no nije bila oduševljena Danetom. Umjetnica kaže kako je imala osjećaj da je farmer bio stalno u istoj odjeći.

- Više su mi se svidjeli pastiri nego Dane, a Danetove životinje nisu me impresionirale jer su histerične i neodgojene - ističe Vita. Marija Barukčić (40) i Jasmina Milaković (34) više su se uređivale nego radile.

- Te djevojke su drage, ali one su samo za šminku. Sela nisu ni vidjele - požalio se tad Dane.

