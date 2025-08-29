Obavijesti

ANET MLCAKOVA

Modna nezgoda češke ljepotice! Na crvenom tepihu u Veneciji je otkrila više nego što je htjela...

Piše Lucija Raguž,
Modna nezgoda češke ljepotice! Na crvenom tepihu u Veneciji je otkrila više nego što je htjela...
Foto: C3396 Hubert Boesl

Karijeru je izgradila kao manekenka pozirajući za svjetski poznate brendove, a na crvenom tepihu na Venecijanskom filmskom festivalu pozornost je pridobila kada se pojavila u potpuno prozirnoj haljini

Anet Mlčáková jedna je od najpoznatijih čeških manekenki koju mnogi nazivaju i "najljepšom Čehinjom". Karijeru je gradila surađujući s brojnim svjetski poznatim brendovima, a njezino lice krasilo je naslovnice prestižnih modnih magazina. Pozornost kamera na Venecijanskom filmskom festivalu ukrala je kada se pojavila u potpuno prozirnoj haljini.

Crvenim tepihom prošetala je u crnoj prozirnoj haljini kroz koju su bile vidljive zaštitne naljepnice na grudima, što mnogi misle da nije bilo namjerno. Bez obzira na to, manekenka je samouvjereno pozirala pred kamerama i bila glavna tema večeri.

Jay Kelly Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival, Italy - 28 Aug 2025
Foto: Profimedia

Na Instagramu je prati više od 1,2 milijuna ljudi i tamo redovito dijeli zavodljive fotografije s luksuznih i egzotičnih lokacija. Putovanja su njezina velika strast, gotovo svakog tjedna 'osvane' na nekoj novoj destinaciji, često u bikiniju, s pogledom na tirkizno more ili u kadrovima luksuznih hotela. Govori češki, engleski i talijanski, a upravo je Italija jedno od njezinih omiljenih mjesta, i za odmor i za posao.

U vezi je s Niccolòm Canepom, profesionalnim vozačem moto utrka s kojim živi u švicarskom Luganu.

82nd Venice International Film Festival
Foto: C3396 Hubert Boesl

