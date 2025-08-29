Obavijesti

U VENECIJI

George Clooney unatoč bolesti došao na crveni tepih: Njegova Amal ukrala pažnju fotografa...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Yara Nardi

George Clooney zablistao na crvenom tepihu u Veneciji unatoč infekciji sinusa! Supruga Amal ukrala pažnju u raskošnoj haljini. Clooney dijelio autograme više od 20 minuta

Zdravstveni problemi spriječili su ga da se pojavi na konferenciji za novinare i službenom fotografiranju, no ništa nije moglo spriječiti Georgea Clooneyja (64) da u četvrtak navečer zablista na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala.

82nd Venice Film Festival - screening of the movie "Jay Kelly" in competition
Foto: Yara Nardi

Holivudsku zvijezdu i ovoga je puta pratila njegova supruga Amal (47), koja je u raskošnoj haljini spuštenih ramena i sa zlatnim detaljima ponovno ukrala svu pažnju fotografa.

Uz srebrne sandale i viseće naušnice odvjetnica za ljudska prava plijenila je poglede, dok je George cijelu večer ostao u sjeni svoje glamurozne pratnje, navodi Daily Mail

Glumac se na festivalu pojavio unatoč 'ozbiljnoj' infekciji sinusa zbog koje je dan ranije propustio pressicu i večeru s kolegama iz filma 'Jay Kelly', novog Netflixovog ostvarenja u kojem tumači glavnu ulogu.

82nd Venice Film Festival - screening of the movie "Jay Kelly" in competition
Foto: Remo Casilli

Iako se na crvenom tepihu u nekoliko navrata držao za grlo i objašnjavao okupljenima da 'ne može govoriti', Clooney je bio odlično raspoložen i više od 20 minuta dijelio autograme obožavateljima.

Na premijeru, koja je počela u 21:45, stigao je u društvu supruge, a pri izlasku iz automobila nježno ju je upitao: 'Jesi li dobro?' te dodao: 'U redu, idemo'.

Na festivalu se družio s kolegama Laurom Dern i Adamom Sandlerom, dok su organizatori potvrdili da mu je liječnički savjet bio da se odmori. Sandler se pritom našalio rekavši: 'Filmske zvijezde se također razbolijevaju', a Dern je dodala: 'George je jako tužan što ne može biti s nama'.

82nd Venice Film Festival - screening of the movie "Jay Kelly" in competition
Foto: Remo Casilli

Film 'Jay Kelly' u režiji Noaha Baumbacha donosi priču o slavnom glumcu koji 'uvijek glumi samoga sebe' te na putovanju kroz Europu s menadžerom (Sandler) propituje svoje odluke, odnose i ostavštinu koju će jednog dana ostaviti.

