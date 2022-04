Modni brand Dollyce predstavio majice s portretima Marilynke koje potpisuje Dimitrije Popović

Modni brend Dollyce je povodom 60. godišnjice smrti legendarne Marilyn Monroe predstavio kolekciju majica ukrašenih njezinim portretima koje potpisuje slikar i pisac Dimitrije Popović (71).

- Kolekcija Dollyce & Dimitrije nastala je prvenstveno iz moje velike ljubavi prema umjetnosti Dimitrija Popovića. Moja intencija nije bila samo stvaranje novog modnog brenda nego i estetiku ovog izvanrednog umjetnika izvući izvan prostora ateljea i umjetničkih galerija i učiniti ju vidljivijom i dostupnijom. Smatram da smo ovom kolekcijom sjajno povezali modu, umjetnost, dizajn i dašak holivudskog glamura a sve to povodom 60 godišnjice smrti pop ikone 20. stoljeća - kaže nam vlasnica branda Dollyce Snježana Marinčić, te nam otkriva kako su majice nastale.

- Digitalnom obradom i dizajnom učinili smo male intervencije kako bi naše majice bile što atraktivnije. Aplikaciju radimo našim printerom najmodernije tehnologije i vrhunske grafike. Printevi izrađeni na ovaj način vrhunske su kvalitete - kaže Marinčić.

Ističe kako su majice podjednako atraktivne za slobodno vrijeme, koliko i za svečanije prigode. Također, za razliku od većine majica s printom na našem tržištu nisu namijenjene samo mlađoj populaciji, nego i onima u zrelijim godinama.

Također, otkriva nam kako su majice izrađene od stopostotnog pamuka, te kako u izradi paze na zaštitu okoliša služeći se tehnologijom 'zero waste'.

Dimitrije nam kaže kako ga je za Marilynkine portrete najviše inspirirala unutarnja, tamna strana njezine glamurozne ličnosti.

- Marylin me privlačila kao model iz modernog svijeta šoubiznisa zato što u sebi ima ono što me inače u umjetnosti zanimalo, taj spoj lijepog i tragičnog. Ona je stalno prisutna u umjetnosti, no uglavnom je prikazuju kao zanosnu ljepoticu - objasnio je.

Dodaje kako primjena umjetničkih djela na odjevnim predmetima nije novost, no smatra kako modni aspekt tako dobiva novu dimenziju:

- Korištenje Marylin Monroe na ovaj način nadilazi tu atraktivnost, tako da se spaja suština njezine tragične osobnosti. Ona je sama koncipirana kao proizvod.

