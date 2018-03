Modni mačak zauzeo parkirno mjesto invalidu, pa je pozirao

Parkirao sam se na mjesto za invalide, ali tamo sam bio minutu i nisam se udaljavao od automobila, rekao nam je Marko Grubnić (35). Iako je modni stilist i menadžer ispričao kako se samo fotografirao i odmah otišao, čitatelj tvrdi da je Grubnić na invalidskome mjestu bio barem 20 minuta.

Foto: snimio čitatelj/24sata

- Došla je mlada cura s profesionalnim aparatom, a on se namještao po automobilu. Bio je na rubu, pa je onda sjeo, pa stajao - izjavio je očevidac. Fotografkinja je Grubniću nakon fotografiranja pokazivala fotke, ali on nekoliko puta nije bio zadovoljan, pa je od nje tražio da ih ponovi.

Foto: snimio čitatelj/24sata

Modni Mačak nije zabrinut zbog moguće kazne jer se, kako kaže, nije udaljio od svog bijelog automobila. Isto tako, kaže da je vidio čitatelja.

- Nije problem kazna i to što se on nije udaljavao, u pitanju je samo princip. To je krajnje bezobrazno ponašanje - rekao nam je čitatelj.

Foto: Instagram

Mjesto namijenjeno osobama s invaliditetom koje je Grubnić zauzeo nalazi se na krovu zagrebačke Arene. Nakon snimanja, koje je, prema riječima čitatelja, trajalo minimalno 20 minuta, stilist i djevojka su se razišli i otišli svatko svojim putem.

Foto: Instagram

- Nije prvi put da sam ga vidio kako se tamo fotografira - otkrio je zgroženi čitatelj. Mačak je jučer otputovao u Dubai, a fotku na kojoj pozira pored automobila još nije podijelio s pratiteljima. Svojedobno je ispričao kako angažira fotografe koji ga snimaju za društvene mreže.

Foto: Instagram

- Često znam ‘zaguglati’ fotografa i platiti mu snimanje. Imam ja i svoj ‘fotić’ pa se često slikam na cesti, a ponekad me slikaju prijatelji, poznanici i prolaznici - ispričao je Grubnić. Za putovanja uvijek angažira profesionalne fotografe, no niti onda nije potpuno zadovoljan rezultatom. Fotku nakon toga provuče kroz, kako kaže, sigurno 150 filtara.

Foto: Instagram

- To je moj način umjetničkog izražavanja. Volim da mi je profil šaren i ‘nabrijan’, to je jednostavno moj stil - rekao je Marko, koji nikad ne objavljuje fotografije bez filtra.

Foto: Instagram

Stilist se brine o svom profilu kao i Kylie Jenner, koja je jednom izjavila kako okine 500 fotografija, od kojih je samo jedna ona prava. Grubnić zaboravlja da Kylie prati 100 milijuna ljudi dok on ima 41.000 fanova.