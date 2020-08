Modrić i Grdi se zabavljali u Zadru: Pivali smo sve pisme i zvali Vrsaljka na mobitel!

Pjevač Mladen Grdović zabavljao se jučer s našim sjajnim nogometašem Lukom Modrićem. Kaže nam da ga Luka pozove svaki put kad dođe u Zadar, a uz dobru hranu se malo i zapjevalo...

<p>Bili smo kod<strong> Luke Modrića (34)</strong>, gledali smo utakmicu Lige prvaka između Manchester Cityja i Lyona. Bilo je to baš lipo druženje - priča nam pjevač <strong>Mladen Grdović (62)</strong>, kojeg smo danas zatekli na plaži.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Modrić je i prije završnice LP odmarao u Zadru</strong></p><p>Njihovo prijateljstvo traje već desetak godina, a svaki put kad Luka dođe u Zadar dvojac se podruži.</p><p>- Uvik me zovne kad dođe dole. On je naš čovik - kaže nam Grdi, koji nam je otkrio i detalje male zabave.</p><p>- Sve je organizirala Lukina žena <strong>Vanja</strong>. Ona zapovida u kući. Lukin tata Stipe nam je napravia lipu spizu. Bilo je ribe i mesa - dodaje Grdović, inače ljubimac naših reprezentativaca.</p><p>Uz njegove pjesme slavili smo pobjede u Rusiji, bio je i na dočeku, a odavno je poznato kako je Luka njegov fan, baš kao i on njegov.</p><p>- Pivali smo sve pisme. Od talijanskih kancona do slavonskih lola. Do dva ujutro smo se veselili - priča nam Mladen.</p><p>Kako zbog pozitivnog testa na koronu nije mogao biti s njima, nazvali su i <strong>Šimu Vrsaljka</strong>.</p><p>- Javili smo mu se na mobitel malo - kaže nam za kraj Grdović.</p>