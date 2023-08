'Moj bratić Dario Šimić je divan dečko, cijela obitelj voli sport. Ja stroga? Ne, samo objektivna'

'Večera za 5' vratila se na male ekrane, a ovoga tjedna gledatelje zabavlja osječka ekipa. Umirovljena medicinska sestra Jadranka Horžić u jednoj od epizoda otkrila je gledateljima da je sestrična slavnog nogometaša Darija Šimića.

Upravo zbog Darija, Jadranka je zavoljela nogomet, a cijela njena obitelj luda je za nogometom.

- Cijela muška strana ganja loptu. Ja se nisam bavila nogometom, naravno, ali muškarci iz moje obitelji - nećaci, unuci, brat moj, s muške strane su svi ludi za loptom i nogometom. Osim Darija, koji se proslavio, i njegov brat Josip je uspješno igrao nogomet, moj nećak isto, tu u Osijeku živi, on je i trener...Jednostavno su to geni, svi vole nogomet i loptu. Moj unuk stariji je također u nogometu. - ispričala je za 24sata.

Iako se nije bavila nogometom u njezin su život bili uključeni drugi sportovi.

- U mladosti sam se bavila sportom - atletika i gimnastika, a nakon udaje je to prestalo, otišlo u drugi plan - govori Jadranka i otkriva da nogomet prati isključivo kada igra hrvatska reprezentacija.

'Dario je krasan dečko'

Za bratića ima samo riječi hvale, a otkrila je i da on i ona imaju braću blizance.

- Darija znam odmalena, krasan je dečko. Njih je troje djece, ima brata blizanca, krasne roditelje i to je to. Naše mame su sestrične, i zanimljivo je s genetske strane da i Dario i ja imamo braću blizance - ispričala je, a u prošloj je epizodi emisije otkrila da je njen brat blizanac preminuo, ali da su uvijek bili povezani:

- Kad smo bili mali, nismo mogli jedno bez drugoga. Bili smo jako povezani. Recimo, mama i tata su radili, onda mi dođemo iz škole pa radimo kolače. Onda on muti, ja nešto drugo. I uvijek smo zajedno sjedili u klupi - rekla je umirovljena medicinska sestra.

Zbog sudjelovanja u kulinarskoj emisiji je, kaže nam, jako sretna.

- Svaka čast ekipi, sve pohvale svima s moje strane. Svim prijateljicama sam rekla da mi je zaista bilo lijepo druženje, divno iskustvo. Nisam požalila odluke, ovo će biti jedna lijepa životna uspomena - rekla nam je.

'Nisam stroga, samo objektivna'

Gledatelji ispred malih ekrana za Jadranku su rekli da je stroga i da sve kritizira, a pitali smo je ima li istine u tome.

- Nisam stroga, samo sam objektivna. Nekom se nešto može, a nekom ne mora sviđati. Ukusi su različiti. Recimo, to što sam Sanji dala osmicu, to sam čak i požalila. Aranžiranje i hrana su bili za četvorku, no osmicu sam dala iz kurtoazije, iako mi je poslije bilo i žao te odluke. Lazanje su bile hladne, tvrde, veću ocjenu od četvorke, petice nije zaslužila. Dala sam joj, dakle, veću ocjenu negoli sam smatrala da zaslužuje, stoga je jasno - nisam kritična - otkrila nam je.

Za kraj nam je ispričala koji su kriteriji za njezinu idealnu večeru.

- Da je jelo ukusno, a puno pozornosti obraćam i na posuđe, da je lijepo uređen stol, tanjuri, vilice... na urednost i estetiku obraćam puno pozornosti. Naravno, tu su i okusi te serviranje hrane. To mi je jako bitno - zaključila je Jadranka za kraj.