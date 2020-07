A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Mar 30, 2020 at 1:20am PDT

<p>Sigurno se, ma sto posto, jedan stariji gospodin u utorak zapitao “što mi sve ovo dovraga treba?!” Dok je prosjedi Englez sjedio u fotelji zapovjednika vrhunske jahte, možda i direktan potomak admirala Horatia Nelsona, za to vrijeme se nadobudni multimilijunaš <strong>Dan Bilzerian</strong> (39) dobro zabavljao na palubi, zamišljajući da je na HMS Victory i upravo namjerava potopiti mrske Francuze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Istraga na brodu pohote</strong></p><p>Poznati playboy, igrač pokera, samoprozvani kralj Instagrama, tradicionalno uz pratnju ljepotica, sigurno nije zabrinut razmišljanjima svog skipera – proteklih 15-ak dana uživa u ljepotama hrvatskog Jadrana, od Splita preko Korčule do današnjeg odredišta, Lastova. Uživa preko dana, morskih radosti mu ne manjka, a zasigurno uživa tijekom noći na jahti dobro opskrbljenoj pićem i ićem, okružen brojnim djevojkama koje rijetko viđamo u bilo čemu osim izazovnim kostimima...</p><p>Jahta ima svoju “garažu” pa kad je na sidru ili vezu, Dan i njegova ekipa mogu uživati u brzim transferima do osamljenih plaža na jet-skiju. Već je izazvao pažnju glisiranjem (pre)blizu obale, a na Lastovu je i – uhvaćen! Dobro, ne baš on. Dok se Bilzerian zabavljao punjenjem nekakve replike topa iz prošlih stoljeća (PU Dubrovačko-neretvanska nije zaprimila nikakve dojave o narušavanju javnog reda i mira niti su imali potrebe kontrolirati poznatog jetsettera) njegove djevojke su dale oduška pa su vodenim skuterima potegle malo brže i unutar onih zabranjenih 300 metara od obale. Spremni su bili djelatnici Lučke kapetanije, ispostave Lastovo, dočekali su zgodne prekršiteljice u “zasjedi”. Za službene informacije su nas uputili na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.</p><p>Međutim, intervencija Lučke kapetanije “pojačane” pomorskom policijom na jahti krcatoj ljepoticama nije mogla proći bez ćakula, čak i na Lastovu. Doznali smo tako da je zapravo sve prošlo bez incidenata. Dan Bilzerian se nije previše pojavljivao u komunikaciji sa službenim osobama, pogled na uske kupaće hlačice čuva za prijateljice. Ostatak međutim jest: posada je isključivo sastavljena od državljana Velike Britanije, Engleza, koji su pravi profesionalci, kažu naši izvori. Svi papiri i dokumentacija na jahti je bila uredna, a provjera boca alkoholnih pića na sundecku pored jacuzzija ili pune čaše šampanjca na otvorenoj blagovaoni prema krmi nisu ipak u njihovoj nadležnosti.</p><p>- Svi su bili uljudni, više nego pristojni. Ispisali su dvije kazne za glisiranje blizu obale, dvije cure koje su vozile jet-ski i to je bilo to - doznajemo od upućenih što se događalo tijekom “boardinga” Bilzerianove jahte.</p><p>Iako su “iskusnjare” u pitanju, čak i posadi službenog plovila (ili barem dijelu njih), oteo se koji duži pogled prema raskoši koja je vladala na jahti...</p>