'Moja Lenka i ja smo u izolaciji, nismo zaraženi već oprezni...'

Rade Šerbedžija (74) iz svog doma u Rijeci rekao je da se on i njegova supruga pridržavaju svih mjera izolacije protiv korona virusa, jer je to pametno.

- Raduje me da su to tako stručno postavile naše zdravstvene institucije, što je dokaz da smo još davnih godina postavili neke standarde u zdravstvu. Do mene dolaze priče o požrtvovnosti i stručnosti sestara i doktora po bolnicama, njihova profesija je nešto što bi moralo da se cijeni, nagrađuje i u mirnim okolnostima - rekao je Šerbedžija, a onda otkrio što je prethodilo samoizolaciji.

- S obzirom na to da sam nedavno putovao, vrativši se kući u nedjelju, odmah sam otišao u samoizolaciju, kao i moja Lenka. Ne zbog straha da se zarazimo, već da smanjimo rizik prenošenja zaraze i budemo dio te opće, preventivne priče - poručio je glumac i otkrio čime se trenutno bavi.

Foto: Boris Ščitar/Pixsell

- Radimo na Krleži, jer sam poželio proširiti svoju monodramu "Moj obračun s njim" i izvesti je na Brijunima ovo ljeto. Pripremamo se za sezonu s Ulyssesom, opet ćemo postaviti Tko se boji Virginije Woolf, Kralja Leara, Antigonu, a pripremamo i jednu Lenkinu predstavu u koprodukciji s Beogradskim dramskim pozorištem, po jednom sjajnom filmu iz doba talijanskog neorealizma - Ružni, prljavi zli. Ozren Grabarić igra glavnu ulogu, uvjeren sam da će mu to biti uloga života, a koliko ih samo ima iza sebe - rekao je Šerbedžija za za Jutarnji list i otkrio detalje o novoj sezoni brijunskog kazališta i radu na čuvenoj monodrami s kojom je zabljesnuo 1975. godine u zagrebačkom ITD-u.