Moka Slavnić sinu ubojici: 'Zvao sam majku žrtve, rekao sam joj da bih volio da je moj sin mrtav'

Umirovljena košarkaška legenda bivše Jugoslavije, Zoran Moka Slavnić (72) otvoreno je progovorio o ubojstvu koje je počinio njegov sin Zvezdan Slavnić 2002. godina kada je imao 22 godine.

Zvezdan je nedavno najavljen kao jedan od natjecatelja u novoj sezoni kontroverznog srpskog showa 'Zadruga'. Moka Slavinić je za Kurir rekao da je njegov sin ušao u show kako bi otkrio tko je.

- Ja sam mu rekao idi i jednom uzmi novce na pošten način, naravno, to je bilo u šali rečeno. Slatko smo se nasmijali. Da bi ušao u 'Zadrugu, moraš biti specijalna vrsta ljudi. Ja neću opisati koja je to vrsta, jer mi to sve vidimo. Mislim da za Zadrugu ima netko tko voli, ima netko tko ne voli, ali nemam ništa protiv - ispričao je Moka Slavnić.

Bivši košarkaš je ispričao i što se dogodilo kobne noći kada je Zvezdan počinio ubojstvo. Naime. U ožujku 2002. u beogradskom klubu 'Četiri sobe'. Zvezdan je glumici Katarini Radivojević i njezinoj prijateljici poslao piće nakon čega ga je muškarac iz njezinog društva pozvao da izađu van kako bi se potukli.

Iako Zvezdan tada nije imao oružje netko mu ga je dobacio zbog sumnje da ga njegov izazivač ima. Pokojni Oliver Ivanović pokušao je odvojiti posvađane mladiće kada su ga upucali.

- Zvezdan se uplašio da će mu dečko uzvratiti i i rukom u kojoj je držao pištolj htio je udariti Olivera, ali je prst proklizao i došlo je do ispaljivanja metka u tog mladića. Bez ikakve namjere, napravio je to u samoobrani - objasnio je Moka Slavnić.

Moka Slavnić je rekao i da je izrazio saučešće obitelji poginuloga.

- Nazvao sam majku plačući i ridajući kao sad. Rekao sam joj: 'Gospođo, više bih volio da me je netko nazvao i obavijestio da je netko ubio Zvezdana nego što ja u ovakvoj situaciji trebam vama izjaviti.' Izvrijeđala me je 'na pasja usta'. Rekao sam da je razumijem, izgubili ste sina, a moj sin ima šansu ispraviti se. Tako se to završilo.

Zvezdan je za ubojstvo osuđen na devet i pol godina, ali mu je kazna, koju je odradio u KPZ Valjevo, smanjena na osam.

Priveden je i 2002. godine, kad je za vrijeme zatvorskog vikenda udario vlasnika beogradskog restorana "Trag" jer mu nije ostavio slobodan stol. A 2017. godine je zajedno s četvoricom "pink pantera" ponovo je završio 'u lisicama' zbog sumnje da je sudjelovao u pljački teškoj 1,3 milijuna eura u Njemačkoj, odakle se nedavno vratio.

