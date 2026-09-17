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Momci iz 'MasterChefa' samo za Cafe utjelovili junake kultnog vesterna 'Dobar, loš, zao'

Piše 24sata,
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Momci iz 'MasterChefa' samo za Cafe utjelovili junake kultnog vesterna 'Dobar, loš, zao'
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Foto: Profimedia/PIXSELL
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Novi kandidati već su stali pred njih, prvi tanjuri završili su na kušanju, a Stjepan Vukadin (33), Goran Kočiš (42) i Mario Mihelj (41) treću godinu zaredom drže konce 'MasterChef' kuhinje. Otkrili su nam što ih kod kandidata još može iznenaditi, zašto kriteriji postaju sve stroži i kako izgleda njihov život kad se reflektori ugase, pregače skinu, a oni se vrate svojim obiteljima i sasvim drukčijim ulogama.

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