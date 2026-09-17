Momci iz 'MasterChefa' samo za Cafe utjelovili junake kultnog vesterna 'Dobar, loš, zao'

Novi kandidati već su stali pred njih, prvi tanjuri završili su na kušanju, a Stjepan Vukadin (33), Goran Kočiš (42) i Mario Mihelj (41) treću godinu zaredom drže konce 'MasterChef' kuhinje. Otkrili su nam što ih kod kandidata još može iznenaditi, zašto kriteriji postaju sve stroži i kako izgleda njihov život kad se reflektori ugase, pregače skinu, a oni se vrate svojim obiteljima i sasvim drukčijim ulogama.

24sata Zagreb: Članovi žirija Masterchefa | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na Tenerifeu smo zavirili u šarenu vilu showa 'Love Island Adria' i prije kandidata te doznali kako izgleda život bez mobitela i kontakta s vanjskim svijetom, pod budnim okom više od 50 kamera.

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