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Momci iz 'MasterChefa' samo za Cafe utjelovili junake kultnog vesterna 'Dobar, loš, zao'
Novi kandidati već su stali pred njih, prvi tanjuri završili su na kušanju, a Stjepan Vukadin (33), Goran Kočiš (42) i Mario Mihelj (41) treću godinu zaredom drže konce 'MasterChef' kuhinje. Otkrili su nam što ih kod kandidata još može iznenaditi, zašto kriteriji postaju sve stroži i kako izgleda njihov život kad se reflektori ugase, pregače skinu, a oni se vrate svojim obiteljima i sasvim drukčijim ulogama.
Na Tenerifeu smo zavirili u šarenu vilu showa 'Love Island Adria' i prije kandidata te doznali kako izgleda život bez mobitela i kontakta s vanjskim svijetom, pod budnim okom više od 50 kamera.
Predstava 'Nikaragva' bit će premijerno izvedena 2. listopada u Zagrebačkom kazalištu mladih. Autor teksta, dramaturg i kompozitor je Vid Adam Hribar, režiju potpisuje Patrik Sečen, a glume Katarina Bistrović Darvaš, Filip Nola, Sreten Mokrović, Adrian Pezdirc, Petra Svrtan i Ivan Jurković...
U Vremeplovu smo se prisjetili velike glazbenice Amy Winehouse.
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