Momčilo Otašević: 'Moja djeca viču 'Nije to Janko, to je tata!' Nadam se da će mojim stopama'

Seriju 'Kumovi' od ponedjeljka, 4. rujna, opet možemo gledati na Novoj TV, a treću sezonu najavili su sa stilom. Na setu na Zagrebačkom velesajmu, gdje seriju snimaju, bio je party, živa muzika, pršut, sir i janjetina. Momčilo Otašević (33) bio je 'rastrgan', svako malo netko ga je hvatao za rukav, a on je strpljivo odgovarao, fotografirao se... Iza njega je bogato ljeto.

- Na Šolti sam snimio film 'Šalša' Dražena Žarkovića. Nakon toga radio sam predstavu 'Ćelava pjevačica' u Tivtu, a bilo je tu i još nekih starih predstava te još jedan kratki film. Naradio sam se, ali i odmorio se s djecom - rekao je Momčilo, koji je u braku s Jelenom Perčin (42) dobio sina Jakšu (2) i kćer Mašu (5).

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Djeca vole i more i planine. Glavna zanimacija sad im je ipak adrenalinski park i penjanje po drveću. Vole i glumu. Preslatko je gledati kad se igraju pa govore što će tko od njih biti. Gledam ih i nadam se da bi i oni mogli krenuti mojim stopama. Ali tu glumu u sebi imaju sva djeca, svi smo mi bili takvi dok nismo naučili na sram i nelagodu - opisao je Momčilo.

'Kad me zovu Janko, djeca kažu 'nije on Janko, on je tata'

Televiziju ne gledaju previše, ali zna se dogoditi da baš na programu budu 'Kumovi'.

- Kad me zovu Janko, djeca kažu 'nije on Janko, on je tata'. Ponekad ih dovedem i na set, kad su zanimljive scene, poput požara, pa onda kažu nekom od glumaca 'ti si udario našeg tatu' - kaže Momčilo s osmijehom.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Otkrio je i kako mu je glumiti u 'Kumovima'. Naglasak će u trećoj sezoni biti na ljubavi između Janka, kojeg igra on, i Luce, koju glumi Ana Uršula Najev (26).

- Šalim se da se Janko udao, ali ne baš vrhunski. Dosadno mu je i frustriran je, stalno radi nešto po kući, a nema novca da dragu izvede na večeru. Dobra je stvar što sam sad u dobrim odnosima sa Zvonom Akrapom, kojeg igra Stojan Matavulj (62), pa sam dobio priliku da više igram s njim - rekao je Momčilo.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Dirnut je zaplakao kad je Luca pjevala 'Žute dunje'

Iz prošle sezone pamtimo njegove suze. Dirnut je zaplakao kad je Luca pjevala 'Žute dunje'.

- Ionako mi ne treba luk da zaplačem na setu. A to mi je jedna od najdražih pjesama, nju na zabavama naručujem prije fajrunta - rekao je Otašević.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

S tekstom nema problema, kaže da jedanput pročita i sve zna. A nema problema ni s Jankom, odnosno ima li kakvih sličnosti uloge i njega u privatnom životu.

- Pa jedino što isto izgledamo, mislim da ostalih sličnosti nema.