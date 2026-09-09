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'PAMETNIJI POPUŠTA'

Momčilo Otašević progovorio je o razvodu s Jelenom Perčin

Piše Maša Mai Čigir,
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Momčilo Otašević progovorio je o razvodu s Jelenom Perčin
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storyeditor/2021-11-13/PXL_180717_17387832.jpg | Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS
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Popularni glumac Momčilo Otašević progovorio je o svom razvodu s Jelenom Perčin, istaknuvši kako nikada nije davao izjave o svom privatnom životu

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Popularni crnogorski glumac, Momčilo Otašević, gotovo nikada ne priča o svom privatnom životu, a osobito nije htio govoriti o svom razvodu s hrvatskom glumicom Jelenom Perčin. I dok se u javnosti uvelike nagađalo koji je točan razlog za rastavu braka, Otašević se nije uključivao u rasprave niti je komentirao njihov odnos, a sada je napokon odlučio otkriti zašto ništa nije komentirao.

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Jelena Perčin progovorila je o razvodu od Momčila Otaševića: 'Stvari su prestale funkcionirati'
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Glumac je istaknuo kako nikada nije dao izjavu o svome razvodu, ali da su mu se tijekom godina pripisivale razne izjave i stavovi, a on, kako tvrdi, nije htio demantirati svaku priču koja se pojavila u javnosti, već je jednostavno odlučio kako neće sudjelovati u tome.

- Što se tiče te moje privatne priče i razvoda, nikad nisam dao nijednu izjavu. Ali svi su oni bili pametniji i sve su znali bolje od mene, a ja sam puštao da budu pametniji. Jer pametniji popušta - rekao je za Blic.

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storyeditor/2023-01-23/PXL_030322_92305438.jpg | Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Javnost je za njihov razvod doznala tek onda kada bivši supružnici već neko vrijeme nisu živjeli zajedno jer su odlučili krah braka zadržati podalje od javnosti. Par ima dvoje djece, Jakšu i Mašu, za koje glumac kaže da im je maksimalno posvećen te su mu upravo djeca glavni razlog zašto već godinama živi u Zagrebu.

- Imam dvoje djece i, htio-ne htio, moram živjeti tu gdje su moja djeca. Zapravo, odgovara mi, jer stižem sve. U Hrvatskoj snimam serije stalno, a u svakoj pauzi od snimanja serija radim film ili predstavu - rekao je glumac.

Foto: /Instagram
EVO KOGA JE LJUBILA FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin
FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin

Podsjetimo, Jelena i Momčilo upoznali su se snimanju serije 'Zora dubrovačka' i vjenčali su se 2018. godine, a Jelena je potvrdila razvod početkom 2023. godine, kada su već neko vrijeme bili razdvojeni. Glumica je nakon razvoda pronašla novu ljubav i to, kako je rekla, u periodu kada se najmanje nadala. Ovog ljeta se na intimnoj ceremoniji u Italiji udala za glazbenika Antu Gelu. 

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