MonaLille zasjenila Mona Lisu: 'Tebe treba staviti u muzej...'

Splitska pjevačica Lidija Bačić (38), poznata i kao Lille, pratitelje je 'počastila' novim seksi izdanjem. Skinula se u bež badić i pozirala u hodniku stana, dok iza nje stoji obješena slika Mona Lise.

Očarala pratitelje

- Tijelo ko remek djelo zove na igranje - napisao je jedan pratitelj ispod fotografije, referirajući se na hit Lidijina kolege Joška Čaglja Jole. Drugi je dodao da Lidijina fotka treba biti izložena u muzeju Louvre.

Prodaje svoj kalendar

Atraktivna pjevačica nedavno je pustila u prodaju kalendar za 2024. godinu sa svojim fotografijama. Na web stranici 'Planet Lille' prodaje ga po cijeni od 35,99 eura. U opisu proizvoda stoji da je kalendar napravljen od 'najbolje kvalitete papira i tiska'.

Lille uvijek ističe svoj glas i stas, a u nedavnom intervjuu ispričala nam je da ju komentari na društvenim mrežama ne pogađaju.

- Ja živim realni život, a ne život na mrežama. Mišljenje tih nepoznatih ili izmišljenih profila ljudi mi je nebitno i ne čitam to. U neposrednom kontaktu s publikom na koncertima ili u gradovima gdje me sretnu na ulici to je uvijek njihovo zadovoljstvo, poštovanje, ljubav za moj rad i mene... Kažu da sam jednostavna, normalna, nasmijana i njima draga... To mi je važno... Sve ostalo na mrežama je nerealno i nebitno.